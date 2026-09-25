Удары по дата-центрам в Киеве: какие провайдеры оказались под ударом и для чего это РФ

В пятницу, 25 сентября, российская армия продолжает бить по дата-центрам в Киеве.

После 18:00 столичные паблики сообщили о вражеском ударе по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева, где якобы находится дата-центр Cosmonova.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил прилет. По его словам, в результате падения беспилотника поврежден фасад и выбиты окна в пятиэтажном офисном здании, вспыхнул пожар. На место отправились все экстренные службы.

Буквально несколько часов назад россияне ударили по зданию, где расположен дата-центр провайдера Datagroup. Офисное здание тоже расположено в Соломенском районе.

ВС РФ ударили по бизцес-центру в Соломенском районе Киева Фото: ГСЧС

Также в соцсетях пишут о прилете возле железнодорожного вокзала. По информации администраторов, дым от пожара виден на обеих берегах.

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В результате российского террора только сегодня в Киеве известно уже о семи погибших и 46 раненых, 25 из которых госпитализированы. Среди жертв — 14-летний израильтянин.

Атака на столицу продолжается, в городе объявлен желтый уровень тревоги.

Удары по дата-центрам в Киеве: что известно

Российский агрессор уже третью неделю атакует дата-центры в Украине, но особенно усилились удары в последние несколько дней, а основное направление атак — Киев.

23 сентября в столице у части пользователей пропал интернет после повреждения дата-центров. О масштабной аварии сообщили провайдеры "Паутина" и UTELS. Из-за этого часть абонентов временно осталась без связи.

"У нас произошла крупная авария. В результате вражеского обстрела был поврежден один из дата-центров, из-за чего часть наших абонентов в настоящее время может оставаться без связи. Наши специалисты делают все возможное, чтобы восстановить связь как можно скорее. Просим вас немного терпения и благодарим за понимание. Мы на связи и сообщим дополнительно, как только у нас появится новая информация", — заявили в команде.

Накануне, 24 сентября, интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий клиентов в центральной части Киева, сообщил о проблемах с услугами после российской атаки: пострадал основной узел сети.

Основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский сообщил, что украинский дата-центр, в котором размещались мощности хостинг-провайдера, был уничтожен вражеской атакой. Сроки восстановления в компании пока назвать не могут. В то же время около 90% клиентов MiroHost работают за рубежом, поэтому для них сервисы функционируют в обычном режиме.

Хостинг-провайдер Cityhost, который потерял часть оборудования в одном из киевских дата-центров, теперь разворачивает резервные копии на серверах за рубежом.

Два дня назад был атакован дата-центр в КВЦ "Парковый". Сегодня администрация центра сообщила о временной приостановке работы.

Россия атакует дата-центры: останутся ли украинцы без интернета

Военный обозреватель Александр Коваленко называет удары по киевским дата-центрам новым элементом российской тактики террора. По его мнению, военной логики в таких атаках минимум, однако определенный смысл все же есть, и он выделяет пять направлений, в которых враг пытается действовать таким образом.

Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков считает, что атаки на дата-центры и узлы связи могут вызвать серьезные перебои — до 12 ч без интернета. Проблему он видит не только в уничтожении оборудования, а в увеличении нагрузки на другие точки обмена трафиком в случае, если один из узлов выведен из строя. Такое перенаправление создает побочные проблемы, ведь другие узлы перегружаются.

Фроленков также отметил, что атаки могут затронуть и другие регионы страны, так что украинцы должны быть готовы к перебоям в работе сетей. Но это не значит, что во всей Украине вдруг исчезнет интернет. CEO провайдера UTELS Александр Полюдов в комментарии Forbes указывал на то, что у операторов имеются резервные каналы связи. Такая архитектура не позволит отключить весь интернет, даже если будут уничтожены несколько дата-центров.

Напомним, ВС РФ ударили по складу американской компании с продуктами.

Также сообщалось, что удар по дата-центрам в Киеве остановил табло в Луцке.