РФ ударила по складу McDonald's под Киевом: над городом черный дым (видео)

В результате очередной атаки на Киев и Киевскую область 25 сентября был поврежден склад, который использует американская компания McDonald's для хранения продуктов.

Об ударе оккупантов по складу с продуктами сообщил Владимир Зеленский.

"Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, дата-центры, интернет-провайдеры — вся обычная жизнь для россии просто мишень. Все это бьет по возможностям людей быть на связи, учиться, работать", — написал он.

Как пишут местные паблики, склады компании находились в Броварском районе Киевской области.

Информацию подтвердил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в результате ударов ВС РФ по Киевской области зафиксированы повреждения в трех районах. В Броварском районе удары пришлись на складские помещения, также поврежден частный дом. в Бучанском и Фастовском районе пострадали частные дома и авто. Всего повреждены или разрушены 11 гражданских объектов.

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Отметим, что две недели назад сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение сократить ассортимент блюд в своих заведениях на территории Украины.

О временных изменениях в меню стало известно еще в начале сентября 2026 года после сообщений посетителей отдельных ресторанов в Киеве и пригороде. Люди, в частности, писали об отсутствии картофеля фри и куриных наггетсов. В то же время ситуация не одинакова для всей сети: в одном ресторане того или иного блюда может не быть, тогда как в другом оно доступно.

Тогда McDonald’s подтвердил, что в отдельных заведениях действительно могут быть временно недоступны некоторые продукты.

"Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", — заявили в компании.

В Киеве 25 сентября из-за воздушных атак оккупантов уже погибли пять человек, четыре из которых — после удара дрона по дата-центру с Соломенском районе. Также погиб 14-летний подросток, который оказался гражданином Израиля.