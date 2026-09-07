Украинцы не могут заказать некоторые блюда в McDonald's: в компании назвали причину перебоев

В ресторанах McDonald’s в Украине некоторые позиции меню могут быть временно недоступны из-за задержек с поставками. В компании пояснили, что причиной стали частые и продолжительные воздушные тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба McDonald’s в Украине в комментарии "РБК-Украина".

"Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", — отметили в компании.

В McDonald’s заявили, что сотрудничают с логистическим партнером, чтобы обеспечить стабильные поставки продукции в рестораны. Речь идет именно о временной недоступности отдельных позиций в некоторых заведениях.

Ознакомиться с актуальным меню конкретного ресторана можно в приложении McDonald’s, на терминалах самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке. Меню и информация о ресторанах также доступны на официальном сайте сети.

Відео дня

Информация о перебоях с отдельными продуктами появилась в социальных сетях на фоне российских ударов по складам и логистическим центрам. Пользователи, в частности, сообщали о недоступности части ассортимента в ресторанах в Гатном под Киевом и в Киеве.

В то же время в McDonald’s не связывают перебои напрямую с повреждением конкретных складов или логистических центров. В компании отмечают, что причиной являются задержки поставок из-за длительных воздушных тревог.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла удар по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.

В тот же день в результате атаки российских реактивных дронов в Борисполе произошел пожар. По имеющимся данным, под ударом могли оказаться склады фармацевтическо-косметической компании.