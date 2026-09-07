Українці не можуть замовити деякі страви в McDonald's: в компанії назвали причину перебоїв

У ресторанах McDonald’s в Україні деякі позиції меню можуть бути тимчасово недоступними через затримки з постачанням. У компанії пояснили, що причиною стали часті та тривалі повітряні тривоги.

Про це повідомила пресслужба McDonald’s в Україні у коментарі “РБК-Україна”.

“Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах”, — зазначили в компанії.

У McDonald’s заявили, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів. Йдеться саме про тимчасову недоступність окремих позицій у деяких закладах.

Перевірити актуальне меню конкретного ресторану можна у застосунку McDonald’s, на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки. Меню та інформація про ресторани також доступні на офіційному сайті мережі.

Відео дня

Інформація про перебої з окремими продуктами з’явилася в соціальних мережах на тлі російських ударів по складах і логістичних центрах. Користувачі, зокрема, повідомляли про недоступність частини пропозицій у ресторанах у Гатному під Києвом та в Києві.

Водночас у McDonald’s не пов’язують перебої безпосередньо з пошкодженням конкретних складів чи логістичних центрів. У компанії наголошують, що причиною є затримки постачання через тривалі повітряні тривоги.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія завдала удару по заводу американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці Київської області.

Того ж дня внаслідок атаки російських реактивних дронів сталася пожежа в Борисполі. За повідомленнями, під ударом могли опинитися склади фармацевтично-косметичної компанії.