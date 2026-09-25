РФ вдарила по складу McDonald's під Києвом: над містом чорний дим (відео)

У результаті чергової атаки на Київ та Київську область 25 вересня було пошкоджено склад, який американська компанія McDonald's використовує для зберігання продуктів.

Про удар окупантів по складу з продуктами повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, дата-центри, інтернет-провайдери — все звичне життя для Росії є просто мішенню. Все це підриває можливості людей залишатися на зв’язку, навчатися, працювати", — написав він.

Як повідомляють місцеві пабліки, склади компанії розташовувалися у Броварському районі Київської області.

Цю інформацію підтвердив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок ударів ЗС РФ по Київській області зафіксовано пошкодження у трьох районах. У Броварському районі удари припали на складські приміщення, також пошкоджено приватний будинок. У Бучанському та Фастівському районах постраждали приватні будинки та автомобілі. Загалом пошкоджено або зруйновано 11 цивільних об’єктів.

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Зазначимо, що два тижні тому мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s ухвалила рішення скоротити асортимент страв у своїх закладах на території України.

Про тимчасові зміни в меню стало відомо ще на початку вересня 2026 року після повідомлень відвідувачів окремих ресторанів у Києві та передмісті. Люди, зокрема, писали про відсутність картоплі фрі та курячих нагетсів. Водночас ситуація не однакова для всієї мережі: в одному ресторані тієї чи іншої страви може не бути, тоді як в іншому вона доступна.

Тоді компанія McDonald’s підтвердила, що в окремих закладах дійсно можуть бути тимчасово недоступні деякі продукти.

"Через затримки з поставками, спричинені частими та тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах", — заявили в компанії.

У Києві 25 вересня внаслідок повітряних атак окупантів вже загинули п’ятеро людей, четверо з яких — після удару дрона по дата-центру в Солом’янському районі. Також загинув 14-річний підліток, який виявився громадянином Ізраїлю.