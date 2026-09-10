McDonald's сокращает меню в Украине: какие блюда временно исчезнут

В компании рекомендуют перед заказом проверять актуальный ассортимент конкретного заведения.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s приняла решение сократить ассортимент блюд в своих заведениях на территории Украины. Перечень доступных блюд будет различаться в зависимости от конкретного города и местоположения ресторана. Об этом компания сообщила в социальных сетях, объяснив вынужденные изменения соображениями безопасности и логистическими трудностями.

В компании подчеркнули, что ситуация может отличаться в зависимости от конкретного заведения, а совместно с логистическим партнёром сеть работает над восстановлением стабильных поставок.

Почему в McDonald’s исчезли некоторые блюда

О временных изменениях в меню стало известно ещё в начале сентября 2026 года после сообщений посетителей отдельных ресторанов в Киеве и пригороде. Люди, в частности, писали об отсутствии картофеля фри и куриных наггетсов. В то же время ситуация не одинакова для всей сети: в одном ресторане того или иного блюда может не быть, тогда как в другом оно доступно.

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Тогда McDonald’s подтвердил, что в отдельных заведениях действительно могут быть временно недоступны некоторые продукты.

"Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", — так ответила пресс-служба McDonald’s на запрос журналистов.

Таким образом, речь не идет о полном исключении отдельных блюд из меню сети. Речь идет именно о временном отсутствии определенных блюд в конкретных ресторанах.

Пост из социальных сетей McDonald's

Как и где проверить, что есть в меню

Из-за временных перебоев с поставками меню McDonald’s может отличаться в разных ресторанах. В компании рекомендуют перед заказом проверять актуальный ассортимент конкретного заведения.

Самый удобный способ — приложение McDonald’s. В нем нужно выбрать ресторан, после чего можно просмотреть доступные блюда и оформить заказ. На официальном сайте сети указано, что приложение позволяет проверять актуальную информацию о меню, ценах и работающих ресторанах.

Второй вариант — терминал самообслуживания непосредственно в ресторане. Именно там посетитель сможет увидеть, какие блюда доступны для заказа в данном заведении на данный момент. McDonald’s отдельно отмечает, что продукция продается при условии её наличия в выбранном ресторане.

Еще один способ — приложения партнеров по доставке. После выбора конкретного ресторана в сервисе доставки можно увидеть позиции, доступные для заказа. McDonald’s прямо рекомендует проверять меню через такие сервисы.

Есть и важный нюанс: даже официальное онлайн-меню не означает, что во всех ресторанах сети будет одинаковый ассортимент. В правилах McDonald’s указано, что в некоторых ресторанах нет в продаже продукции, доступной в других заведениях. Цены и отдельные предложения также могут отличаться в зависимости от ресторана.

Поэтому сейчас надежнее всего сначала выбрать конкретный ресторан в приложении McDonald’s или сервисе доставки, а уже после этого проверить доступное меню. Если нужного блюда нет, это не обязательно означает, что его убрали из меню всей сети — оно может быть временно отсутствовать только в конкретном заведении.

Как воздушные тревоги влияют на работу ресторанов

Важно также, что 9 сентября McDonald’s отдельно подтвердил: правила работы ресторанов во время воздушной тревоги пока остаются без изменений. Компания продолжает анализировать новую систему классификации уровней тревоги, но безопасность сотрудников и клиентов остается обязательным условием работы заведений, именно поэтому во время воздушной тревоги рестораны прекращают работу, а сотрудники и посетители направляются в укрытия. После отбоя обслуживание возобновляется.

Из-за таких остановок меняется и логистика. Задержки на маршрутах поставок сказываются на доставке продуктов в рестораны, поэтому в отдельных заведениях может временно не хватать запасов некоторых позиций.

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Что известно о сети McDonald’s в Украине

По состоянию на 9 сентября сеть McDonald’s в Украине насчитывает около 130 ресторанов в 43 населенных пунктах и обеспечивает работой почти 11 тысяч человек.

McDonald’s работает в Украине с 1997 года. Первый ресторан открыли 24 мая 1997 года в Киеве, возле станции метро "Лукьяновская". Украина стала 102-й страной, где начала развиваться сеть.

После начала полномасштабного вторжения работу ресторанов пришлось существенно изменить из соображений безопасности. Компания постепенно возобновляла деятельность и открывала новые заведения. 8 июля 2026 года McDonald’s сообщил, что Украина переходит на отдельную модель управления как самостоятельный рынок в международной системе компании. До этого украинский, чешский и словацкий рынки почти четыре года работали в рамках общей управленческой структуры.

По итогам 2025 года McDonald’s в Украине уплатил в бюджет 3,5 млрд грн налогов. По данным Opendatabot, выручка компании за 2025 год составила 21,3 млрд грн, а чистая прибыль — 1,567 млрд грн.

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла удар по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области.

Кроме того, мы сообщали, что 8 сентября российский беспилотник поразил завод REEVA в Белой Церкви Киевской области, в результате чего производственные и складские помещения получили значительные повреждения. Из-за остановки производства и отгрузки продукции популярная лапша REEVA может временно исчезнуть с полок магазинов.