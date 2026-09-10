McDonald's скорочує меню в Україні: які страви тимчасово зникнуть

У компанії радять перед замовленням перевіряти актуальний асортимент конкретного закладу.

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s ухвалила рішення зменшити асортимент страв у своїх закладах на території України. Перелік доступних позицій відрізнятиметься залежно від конкретного міста та міста розташування ресторану. Про це повідомила компанія в соцмережах, пояснюючи вимушені зміни безпековими умовами та логістичними труднощами.

У компанії наголосили, що ситуація може відрізнятися залежно від конкретного закладу, а разом із логістичним партнером мережа працює над відновленням стабільних поставок.

Чому в McDonald’s зникли деякі страви

Про тимчасові зміни в меню стало відомо ще на початку вересня 2026 року після повідомлень відвідувачів окремих ресторанів у Києві та передмісті. Люди, зокрема, писали про відсутність картоплі фрі та курячих нагетсів. Водночас ситуація не є однаковою для всієї мережі: в одному ресторані певної позиції може не бути, тоді як в іншому вона доступна.

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Тоді McDonald’s підтвердив, що в окремих закладах справді можуть бути тимчасово недоступними деякі продукти.

"Через затримки у постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах", — такою була відповідь пресслужби McDonald’s на запит журналістів.

Таким чином, мова не йде про повне вилучення окремих страв із меню мережі. Йдеться саме про тимчасову відсутність певних позицій у конкретних ресторанах.

Пост з соцмереж McDonald"s

Як і де перевірити, що є в меню

Через тимчасові перебої з постачанням меню McDonald’s може відрізнятися в різних ресторанах. У компанії радять перед замовленням перевіряти актуальний асортимент конкретного закладу.

Найзручніший спосіб — застосунок McDonald’s. У ньому потрібно вибрати ресторан, після чого можна переглянути доступні страви та оформити замовлення. На офіційній сторінці мережі зазначено, що застосунок дає змогу перевіряти актуальну інформацію про меню, ціни та відкриті ресторани.

Другий варіант — термінал самообслуговування безпосередньо в ресторані. Саме там відвідувач побачить, які позиції доступні для замовлення в конкретному закладі на цей момент. McDonald’s окремо зазначає, що продукція продається за умови її наявності в обраному ресторані.

Ще один спосіб — застосунки партнерів із доставки. Після вибору конкретного ресторану в сервісі доставки можна побачити доступні для замовлення позиції. McDonald’s прямо рекомендує перевіряти меню через такі сервіси.

Є й важливий нюанс: навіть офіційне онлайн-меню не означає, що однаковий асортимент буде у всіх ресторанах мережі. У правилах McDonald’s зазначено, що деякі ресторани не мають у продажу продукції, яка доступна в інших закладах. Ціни та окремі пропозиції також можуть відрізнятися залежно від ресторану.

Тому зараз найнадійніше спочатку вибрати конкретний ресторан у застосунку McDonald’s або сервісі доставки і вже після цього перевіряти доступне меню. Якщо потрібної позиції немає, це не обов'язково означає, що її прибрали з меню всієї мережі — вона може бути тимчасово відсутня лише в конкретному закладі.

Як повітряні тривоги впливають на роботу ресторанів

Важливо також, що 9 вересня McDonald’s окремо підтвердив: правила роботи ресторанів під час повітряних тривог наразі залишаються без змін. Компанія продовжує аналізувати нову систему розподілу рівнів тривоги, але безпека працівників і клієнтів залишається умовою роботи закладів, саме тому під час повітряної тривоги ресторани припиняють роботу, а працівники та відвідувачі переходять до укриттів. Після відбою обслуговування відновлюється.

Через такі зупинки змінюється і логістика. Затримки на маршрутах постачання впливають на доставку продуктів до ресторанів, тому в окремих закладах запасів деяких позицій може тимчасово не вистачати.

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Що відомо про мережу McDonald’s в Україні

Станом на 9 вересня мережа McDonald’s в Україні має близько 130 ресторанів у 43 населених пунктах і забезпечує роботою майже 11 тисяч людей.

McDonald’s працює в Україні з 1997 року. Перший ресторан відкрили 24 травня 1997 року в Києві, біля станції метро "Лук’янівська". Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа.

Після початку повномасштабного вторгнення роботу ресторанів довелося суттєво змінити з міркувань безпеки. Компанія поступово відновлювала діяльність і відкривала нові заклади. 8 липня 2026 року McDonald’s повідомив, що Україна переходить на окрему модель управління як самостійний ринок у міжнародній системі компанії. До цього український, чеський і словацький ринки майже чотири роки працювали в межах спільної управлінської структури.

За підсумками 2025 року McDonald’s в Україні сплатив до бюджету 3,5 млрд грн податків. За даними Opendatabot, дохід компанії за 2025 рік становив 21,3 млрд грн, а чистий прибуток — 1,567 млрд грн.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Росія завдала удару по заводу американської компанії Coca-Cola у Великій Димерці Київської області.

Крім того, ми писали, що російський безпілотник 8 вересня влучив у завод REEVA в Білій Церкві на Київщині, внаслідок чого суттєво пошкоджені виробничі та складські приміщення. Через зупинку виробництва та відвантаження продукції популярна локшина REEVA може тимчасово зникнути з полиць магазинів.