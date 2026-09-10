Популярна локшина може зникнути з полиць: РФ влучила у завод REEVA на Київщині

Російський безпілотник 8 вересня влучив у завод REEVA у Білій Церкві. Внаслідок атаки суттєво пошкоджені виробничі та складські приміщення, тому компанія тимчасово не може виробляти й відвантажувати продукцію.

Про це повідомили на офіційній сторінці REEVA Ukraine у Facebook.

У компанії зазначили, що внаслідок прямого влучання російського БпЛА виробнича та складська інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

У REEVA заявили, що наразі потрібно оцінити масштаб руйнувань і ліквідувати наслідки атаки. Через це продукція компанії може тимчасово зникнути з полиць магазинів.

Пост компанії Фото: Скриншот

Водночас команда вже працює над тим, щоб забезпечити наявність продукції в магазинах і якнайшвидше відновити роботу.

“Компанія прикладає усіх зусиль, аби зберегти робочі місця співробітників та якомога швидше відновити діяльність”, — йдеться у повідомленні.

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У компанії також наголосили, що всі працівники залишилися живі.

“На щастя, всі наші співробітники цілі”, — повідомили в REEVA.

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Атака сталася 8 вересня під час російського удару по Білій Церкві, коли в місті виникла масштабна пожежа. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про удар по заводу REEVA, а тепер компанія офіційно підтвердила пряме влучання.

Нагадаємо, 28 серпня під російський удар потрапив останній “Епіцентр”, який продовжував працювати в Запоріжжі.

Росія також атакувала інші об’єкти мережі — склади, логістичні центри та виробничі потужності. Зокрема, 5 серпня були знищені два важливі об’єкти компанії: логістичний центр у Києві та виробничий комплекс у Калинівці.

Раніше, 7 вересня, російські війська атакували безпілотниками тютюнову фабрику British American Tobacco у Прилуках на Чернігівщині. Підприємство є одним із найбільших виробників та експортерів тютюнової продукції в Україні.