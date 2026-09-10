Популярная лапша может исчезнуть с полок: РФ попала в завод REEVA в Киевской области

8 сентября российский беспилотник поразил завод REEVA в Белой Церкви. В результате атаки производственные и складские помещения получили значительные повреждения, поэтому компания временно не может производить и отгружать продукцию.

Об этом сообщили на официальной странице REEVA Ukraine в Facebook.

В компании отметили, что в результате прямого попадания российского БПЛА производственная и складская инфраструктура получила значительные повреждения.

В REEVA заявили, что сейчас необходимо оценить масштаб разрушений и ликвидировать последствия атаки. В связи с этим продукция компании может временно исчезнуть с полок магазинов.

Публикация компании Фото: Скриншот

В то же время команда уже работает над тем, чтобы обеспечить наличие продукции в магазинах и как можно скорее возобновить работу.

"Компания прилагает все усилия, чтобы сохранить рабочие места сотрудников и как можно скорее возобновить деятельность", — говорится в сообщении.

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В компании также подчеркнули, что все сотрудники остались живы.

"К счастью, все наши сотрудники целы", — сообщили в REEVA.

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Атака произошла 8 сентября во время российского удара по Белой Церкви, когда в городе разразился масштабный пожар. Ранее местные СМИ сообщали об ударе по заводу REEVA, а теперь компания официально подтвердила прямое попадание.

Напомним, что 28 августа под российский удар попал последний "Эпицентр", который продолжал работать в Запорожье.

Россия также нанесла удары по другим объектам сети — складам, логистическим центрам и производственным мощностям. В частности, 5 августа были уничтожены два важных объекта компании: логистический центр в Киеве и производственный комплекс в Калиновке.

Ранее, 7 сентября, российские войска нанесли удар беспилотниками по табачной фабрике British American Tobacco в Прилуках Черниговской области. Это предприятие является одним из крупнейших производителей и экспортеров табачной продукции в Украине.