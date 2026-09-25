Удар по дата-центрам в Киеве остановил табло в Луцке: как теперь следить за транспортом

Из-за повреждений центров обработки данных в Киеве в результате российской атаки в Луцке временно не работают электронные табло на остановках общественного транспорта. Пассажирам рекомендуют пользоваться мобильными приложениями.

Электронные информационные табло на остановках общественного транспорта в Луцке временно не работают. Причиной стали технические сбои в работе информационных сервисов после того, как российская атака повредила дата-центры в Киеве. Об этом сообщает Луцкий городской совет.

В настоящее время специалисты восстанавливают работу соответствующей инфраструктуры. Как только сервисы начнут работать стабильно, табло на остановках снова заработают, о чем будет сообщено отдельно.

В Луцке не работают электронные табло на остановках

Чтобы отслеживать движение общественного транспорта, пассажирам рекомендуется пользоваться мобильным приложением "Сити Кард" или сайтом оператора АСООП "Сити Кард". Также подойдут другие приложения, в частности "City Bus" и "EasyWay".

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Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко считает удары по киевским дата-центрам новым элементом российской тактики террора. По его мнению, военной логики в таких атаках минимум, однако определенный смысл все же есть, и он выделяет пять направлений, в которых враг пытается действовать таким образом.

Кроме того, журналист Роман Вибрановский убежден, что главная цель ударов по столице заключается в том, чтобы сломить украинцев и заставить страну капитулировать. Атаки на дата-центры он называет очередной попыткой сломить сопротивление, которая вряд ли сработает, а параллельно с этим продолжается информационное давление.

Кроме того, после ночной атаки на Киев без интернета остались абоненты в центре столицы: провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети. Пострадали также MiroHost и Cityhost.