Удар по дата-центрах у Києві зупинив табло в Луцьку: як тепер стежити за транспортом

Через пошкодження дата-центрів у Києві внаслідок російської атаки в Луцьку тимчасово не працюють електронні табло на зупинках громадського транспорту. Пасажирам радять користуватися мобільними застосунками.

Електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту в Луцьку тимчасово не функціонують. Причиною стали технічні збої в роботі інформаційних сервісів після того, як російська атака пошкодила дата-центри в Києві. Про це повідомляє Луцька міська рада.

Наразі фахівці відновлюють роботу відповідної інфраструктури. Щойно сервіси стабілізуються, табло на зупинках запрацюють знову, а про це повідомлять окремо.

У Луцьку не працюють електронні табло на зупинках

Щоб відстежувати рух громадського транспорту, пасажирам радять користуватися мобільним застосунком "Сіті Кард" або сайтом оператора АСООП "Сіті Кард". Також підійдуть інші додатки, зокрема "City Bus" та "EasyWay".

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Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко вважає удари по київських дата-центрах новим елементом російської тактики терору. На його думку, військової логіки в таких атаках мінімум, проте певний сенс усе ж є, і він виділяє п'ять напрямів, у яких ворог намагається діяти таким чином.

Також журналіст Роман Вибрановський переконаний, що головна мета ударів по столиці полягає в тому, щоб зламати українців і дотиснути країну до капітуляції. Атаки на дата-центри він називає черговою спробою вибити опору, яка навряд чи спрацює, а паралельно з цим триває інформаційний тиск.

Крім того, після нічної атаки на Київ без інтернету залишилися абоненти в центрі столиці: провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі. Постраждали також MiroHost і Cityhost.