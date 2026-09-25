Удари по дата-центрам у Києві: які провайдери опинилися під ударом і для чого це РФ

У п’ятницю, 25 вересня, російська армія продовжує наносити удари по дата-центрах у Києві.

Після 18:00 столичні пабліки повідомили про ворожий удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва, де нібито розташований дата-центр Cosmonova.

Мер міста Віталій Кличко підтвердив приліт. За його словами, внаслідок падіння безпілотника пошкоджено фасад та вибито вікна у п’ятиповерховій офісній будівлі, а також спалахнула пожежа. На місце події вирушили всі екстрені служби.

Буквально кілька годин тому росіяни завдали удару по будівлі, де розташований дата-центр провайдера Datagroup. Офісна будівля також у Солом'янському районі.

ЗС РФ завдали удару по бізнес-центру в Солом"янському районі Києва Фото: ДСНС

Також у соцмережах пишуть про дим біля залізничного вокзалу. За інформацією адміністраторів, дим від пожежі видно на обох берегах.

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Внаслідок російського терору лише сьогодні в Києві вже відомо про сім загиблих і 46 поранених, 25 з яких госпіталізовано. Серед жертв — 14-річний ізраїльтянин.

Атака на столицю триває, у місті оголошено жовтий рівень тривоги.

Удари по дата-центрах у Києві: що відомо

Російський агресор уже третій тиждень атакує дата-центри в Україні, але особливо посилилися удари протягом останніх кількох днів, а основним напрямком атак є Київ.

23 вересня у столиці у частини користувачів зник інтернет після пошкодження дата-центрів. Про масштабну аварію повідомили провайдери "Павутина" та UTELS. Через це частина абонентів тимчасово залишилася без зв’язку.

"У нас сталася серйозна аварія. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина наших абонентів наразі може залишатися без зв’язку. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб відновити зв’язок якомога швидше. Просимо вас проявити трохи терпіння та дякуємо за розуміння. Ми на зв’язку й повідомимо додатково, щойно у нас з’явиться нова інформація", — заявили в команді.

Напередодні, 24 вересня, інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує клієнтів у центральній частині Києва, повідомив про проблеми з послугами після російської атаки: постраждав основний вузол мережі.

Засновник MiroHost і керівник Internet Invest Олександр Ольшанський повідомив, що український дата-центр, у якому розміщувалися потужності хостинг-провайдера, було знищено внаслідок ворожої атаки. Терміни відновлення в компанії поки що назвати не можуть. Водночас близько 90% клієнтів MiroHost працюють за кордоном, тому для них сервіси функціонують у звичайному режимі.

Хостинг-провайдер Cityhost, який втратив частину обладнання в одному з київських дата-центрів, тепер відновлює роботу з резервних копій на серверах за кордоном.

Два дні тому ворог атакував дата-центр у КВЦ "Парковий". Сьогодні адміністрація центру повідомила про тимчасове призупинення роботи.

Росія атакує дата-центри: чи залишаться українці без інтернету

Військовий оглядач Олександр Коваленко називає удари по київських дата-центрах новим елементом російської тактики терору. На його думку, військової логіки в таких атаках мінімум, проте певний сенс все ж є, і він виділяє п’ять напрямків, у яких ворог намагається діяти таким чином.

Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков вважає, що атаки на дата-центри та вузли зв’язку можуть спричинити серйозні перебої — до 12 годин без інтернету. Проблему він вбачає не лише у знищенні обладнання, а й у збільшенні навантаження на інші точки обміну трафіком у разі, якщо один із вузлів виведений з ладу. Таке перенаправлення створює побічні проблеми, адже інші вузли перевантажуються.

Фроленков також зазначив, що атаки можуть торкнутися й інших регіонів країни, тож українці мають бути готові до перебоїв у роботі мереж. Але це не означає, що в усій Україні раптом зникне інтернет. Генеральний директор провайдера UTELS Олександр Полюдов у коментарі Forbes вказав на те, що оператори мають резервні канали зв’язку. Така архітектура не дозволить відключити весь інтернет, навіть якщо буде знищено кілька дата-центрів.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали удару по складу американської компанії, де зберігалися продукти.

Також повідомлялося, що удар по дата-центрах у Києві призвів до зупинки табло в Луцьку.