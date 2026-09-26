Нічна атака на Київ: у чотирьох районах пожежі та руйнування, постраждав "Ашан" (фото)

Росіяни вночі атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Зокрема, постраждав "Ашан" у Lavina Mall.

Протягом ночі росіяни атакували чотири райони української столиці. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Дарницький район: виникла пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Загоряння ліквідували.

Оболонський район: уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна.

Пізніше у КМВА повідомили, що в Оболонському районі пошкоджено складську будівлю.

Солом'янський район: внаслідок падіння БпЛА виникло загоряння покрівлі офісної будівлі, яке було ліквідоване.

Триває пошуково-рятувальна операція в 5-поверховому житловому будинку, виявили 4 постраждалих.

Київські пабліки повідомляють, що пожежа виникла в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі. Із будинку врятували 20 людей.

Видео дня

Пожежа у будинку після атаки БПЛА Фото: скріншот Пожежа у будинку після атаки БПЛА Фото: скріншот

Також стався приліт у бізнес-центр "Протасів", на території якого розташований дата-центр Cosmonova.

Бізнес-центр "Протасів" Фото: соцмережi

Святошинський район: внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ виникло загоряння та руйнування одного із магазинів.

Місцеві канали уточнюють, що ціллю ворога став магазин "Ашан" в ТРЦ Lavina Mall.

Біля "Ашану" Фото: скріншот

У самій компанії заявили, що Auchan Біличі, до завершення оцінки стану та проведення необхідних відновлювальних робіт, тимчасово не працюватиме.

Повітряні сили повідомили, що загалом у ніч на суботу 26 вересня противник атакував українські міста 173 БПЛА різних типів. Протиповітряною обороною було збито або подавлено 134 дрони, зафіксовано влучання на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях.

Наразі повітряний напад ворога триває.

Нагадаємо, вночі ЗС РФ атакували Київ з використанням дронів реактивного типу.

Фокус писав, що 25 вересня російська армія вже завдавала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва.