Российский "Шахед" попал в офис оператора "Киевстар": в компании рассказали о последствиях атаки

Россия нанесла удар по главному офису компании "Киевстар" в Киеве. Кроме того, вероятно, удар был нанесен и по представительству "Водафона"

В воскресенье утром, 27 сентября, центральный офис телекоммуникационной компании "Киевстар" подвергся удару российского "Шахеда". Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Также публикуются фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия попадания в здание мобильного оператора.

После попадания в здание Фото: соцсети

Пресс-служба мобильного оператора подтвердила факт атаки профильному изданию dev.ua.

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса "Киевстар" в Киеве", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудники компании не пострадали и находятся в безопасности. В настоящее время команда оценивает последствия атаки и координирует необходимые дальнейшие действия.

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В то же время в Telegram-канале "Мобільний Зв'язок України" сообщили, что российский дрон также нанес целенаправленный удар по крупному техническому офису оператора мобильной связи Vodafone в Шевченковском районе.

Сообщение в сети Фото: скриншот

Как сообщает издание dev.ua, в компании отказались давать официальные комментарии.

Однако российское Минобороны сообщало о поражении центра обработки данных компании "Водафон". Оправдывая удар, ведомство заявило, что компания "предоставляет услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ", в том числе и для "передачи разведывательных данных".

Напомним, 25 сентября российская армия нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева. В здании расположен дата-центр провайдера Datagroup.

А уже в субботу, 26 сентября, дата-центр Cosmonova подвергся двум атакам. О сбоях в работе сообщали телеканалы "Новости.LIVE", "Прямой" и "Армия TV".