В Киеве под удар РФ уже в третий раз попал дата-центр: провайдеры предупредили о перебоях

Дата-центр киевского провайдера Cosmonova за последние сутки подвергся уже трем атакам. Пользователи временно лишены доступа к интернету.

В субботу, 26 сентября, серверное помещение провайдера Cosmonova, расположенное в одном из бизнес-центров Соломенского района, дважды подверглось атаке со стороны россиян. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика телекоммуникационных услуг.

После утреннего удара произошел еще один обстрел дата-центра, в результате чего была повреждена опорная сеть и возникли проблемы в работе сервисов, сообщил провайдер.

О сбоях в работе также сообщил провайдер "Коло.ТВ", который отметил, что занимается задействованием резервов и изменением маршрутов.

"На этот раз ситуация значительно сложнее. На восстановление уйдет несколько часов", — отметил оператор и извинился перед пользователями за неудобства.

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Из-за ударов российских войск по провайдерам связи в Киеве о перебоях в эфире сообщил телеканал "Новости.LIVE". Также временно недоступен сайт телеканала "Прямой" из-за удара по серверной. Также о перебоях в эфире сообщило Военное телевидение Украины. Канал Армия TV, как отмечается, продолжает работать в социальных сетях и YouTube.

При этом в Министерстве обороны РФ сообщили, что в Киеве был поражен центр обработки данных, который обеспечивал работу мобильного интернета и якобы поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ. Подтверждения этой информации нет.

Напомним, в Киеве произошел прилет в бизнес-центр "Протасов", на территории которого расположен дата-центр Cosmonova.

Фокус также писал, что 25 сентября российская армия уже нанесла удар по бизнес-центру "Протасов" в Соломенском районе Киева.