У Києві під удар РФ вже втретє потрапив дата-центр: провайдери попередили про перебої

Дата-центр київського провайдера Cosmonova за останню добу пережив вже три удари. Користувачі тимчасово відрізані від інтернету.

У суботу, 26 вересня, серверне приміщення провайдера Cosmonova, яке розташоване у одному з бізнес-центрів Солом'янського району, було двічі атаковане росіянами. Про це повідомили у пресслужбі постачальника телекомунікаційних послуг.

Після ранкового удару стався ще один приліт по дата-центру, внаслідок чого пошкодження отримала опорна мережа й виникли проблеми в роботі сервісів, повідомив провайдер.

Про перебої в роботі також повідомив провайдер "Коло.ТБ", який зазначив, що займається розгортанням резервів і зміною маршрутів.

"На цей раз ситуація значно складніша. На відновлення потрібно буде декілька годин", — зазначив оператор та перепросив у користувачів за незручності.

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Через удари російських військ по провайдерам зв'язку у Києві про перебої в ефірі повідомив телеканал "Новини.LIVE". Також тимчасово недоступний сайт телеканалу "Прямий" через удар по серверній.

При цьому у міністерстві оборони РФ відзвітували, що у Києві було уражено центр обробки даних, який забезпечував роботу мобільного інтернету та нібито підтримку систем супутникового зв'язку "Старлінк" на користь ЗСУ. Підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, у Києві стався приліт у бізнес-центр "Протасів", на території якого розташований дата-центр Cosmonova.

Фокус писав, що 25 вересня російська армія вже завдавала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва.