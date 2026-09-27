Російський "Шахед" влучив в офіс оператора "Київстар": у компанії розповіли про наслідки атаки

Росія атакувала головний офіс компанії "Київстар" у Києві. Також, ймовірно, удару зазнало й представництво "Водафону"

У неділю вранці, 27 вересня, центральний офіс телекомунікаційної компанії "Київстар" був атакований російським "Шахедом". Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Також публікуються фото, на якому, як стверджується, зафіксовані наслідки влучання по будівлі мобільного оператора.

Після влучання у будівлю Фото: соцмережi

Прес-служба мобільного оператора підтвердила факт атаки профільному виданню dev.ua.

"Сьогодні внаслідок ворожої атаки було пошкоджено будівлю головного офісу "Київстар" у Києві", — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що працівники компанії не постраждали та перебувають у безпеці. Команда наразі оцінює наслідки атаки та координує необхідні подальші дії.

Видео дня

Водночас у телеграм-каналі "Мобільний Зв'язок України" повідомили, що російський дрон також цілеспрямовано вдарив по великому технічному офісу оператора мобільного зв'язку Vodafone у Шевченківському районі.

Допис у мережі Фото: скріншот

У компанії, як повідомляє видання dev.ua, від офіційних коментарів відмовилися.

Але російське міноборони повідомляло про ураження центру обробки даних компанії "Водафон". Виправдовуючи удар, відомство заявило, що компанія "надає послуги мобільного зв'язку та високошвидкісного інтернету для ЗСУ", у тому числі й для "передачі розвідувальних даних".

Нагадаємо, 25 вересня російська армія завдала удар по бізнес-центру "Протасів" у Солом'янському районі Києва. У будівлі розташований дата-центр провайдера Datagroup.

А вже у суботу, 26 вересня, дата-центр Cosmonova був атакований двічі. Про перебої у роботі повідомляли телеканали "Новини.LIVE", "Прямий" та "Армія TV".