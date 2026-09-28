После удара под Броварами горят склады: местные каналы предупреждают о возможном выбросе аммиака

В Броварском районе Киевской области после вражеской атаки 28 сентября возник пожар на территории складского объекта. В другом населенном пункте были повреждены жилые помещения для работников.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, на месте пожара работают спасатели, а возгорание на предприятии уже ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

В то же время местные Telegram-каналы распространили видео с заявлениями о сильном пожаре на нескольких складах после атаки.

Кроме того, они сообщили о возможном выбросе аммиака и призвали жителей Броварского района и левого берега Киева не выходить на улицу, закрыть окна и отключить вентиляцию.

Официального подтверждения утечки аммиака пока нет.

Как действовать в случае утечки аммиака

В ГСЧС отмечают, что в случае угрозы химического заражения необходимо плотно закрыть окна и двери, заклеить щели и отключить вентиляцию. Также следует прислушиваться к сообщениям властей и не покидать помещение без соответствующих указаний.

Видео дня

Если химическая опасность возникла внезапно, ГСЧС рекомендует по возможности покинуть зону загрязнения. Выходить следует перпендикулярно направлению ветра, избегая туннелей, оврагов и низин, где может скапливаться опасное вещество.

В случае невозможности эвакуации необходимо герметизировать помещение и дожидаться дальнейших сообщений от органов власти. При подозрении на поражение опасными химическими веществами следует обратиться в медицинское учреждение, а об обнаружении заражения — сообщить по номеру 101.

Напомним, что во время российской атаки 27 сентября один из "шахидов" поразил центральный офис "Киевстара" в Киеве. В компании сообщили о последствиях удара и объяснили, повлияло ли это на работу оператора.

Ранее также сообщалось, что в ночь на 27 сентября российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками. Под ударом оказались как минимум четыре района Киева: были повреждены складские помещения, в жилом доме выбило окна, а в ТРЦ Lavina Mall пострадал магазин "Ашан".