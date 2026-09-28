Після удару під Броварами горять склади: місцеві канали попереджають про можливий викид аміаку

У Броварському районі Київської області після ворожої атаки 28 вересня виникла пожежа на території складського об’єкта. В іншому населеному пункті пошкоджено приміщення для проживання працівників.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, на місці пожежі працюють рятувальники, а загоряння на підприємстві вже ліквідували. Загиблих і постраждалих немає.

Водночас місцеві Telegram-канали поширили відео із заявами про сильну пожежу на кількох складах після атаки.

Також вони повідомили про можливий викид аміаку та закликали жителів Броварщини й лівого берега Києва не виходити на вулицю, зачинити вікна та вимкнути вентиляцію.

Офіційного підтвердження викиду аміаку наразі немає.

Як діяти у разі викиду аміаку

У ДСНС зазначають, що в разі загрози хімічного зараження потрібно щільно зачинити вікна й двері, заклеїти щілини та вимкнути вентиляцію. Також слід слухати повідомлення органів влади й не залишати приміщення без відповідних вказівок.

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Якщо хімічна небезпека виникла раптово, ДСНС радить за можливості залишити зону забруднення. Виходити потрібно перпендикулярно напрямку вітру, уникаючи тунелів, ярів і низин, де може накопичуватися небезпечна речовина.

У разі неможливості евакуації необхідно герметизувати приміщення та чекати подальших повідомлень від органів влади. При підозрі на ураження небезпечними хімічними речовинами слід звернутися до медичного закладу, а про виявлення зараження повідомити за номером 101.

Нагадаємо, під час російської атаки 27 вересня один із “Шахедів” влучив у центральний офіс “Київстару” в Києві. У компанії повідомили про наслідки удару та пояснили, чи позначилося це на роботі оператора.

Раніше також повідомлялося, що в ніч на 27 вересня російські війська атакували столицю ударними безпілотниками. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони Києва: були пошкоджені складські приміщення, у житловому будинку вибило вікна, а в ТРЦ Lavina Mall зазнав пошкоджень магазин “Ашан”.