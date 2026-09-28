БПЛА влучив у будівлю НАН України в Києві: будівля палає

Ворожий БПЛА влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. За повідомленнями місцевих каналів, всередині будівлі залишаються люди, а сама споруда палає.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Вони зазначають, що 28 вересня після влучання безпілотника в будівлі виникла пожежа. На місце почали прибувати працівники ДСНС.

Інших деталей щодо наслідків удару та можливих постраждалих у повідомленнях наразі немає.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння та влучання БПЛА у трьох районах столиці. Зокрема, в Оболонському районі безпілотник впав на територію нежитлової забудови, а екстрені служби направилися на місце.

У Шевченківському районі, за словами Кличка, БПЛА впав на нежитлову будівлю в середмісті Києва. Там виникла пожежа, на місце також прямували екстрені служби.

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Крім того, мер повідомив про влучання БПЛА на територію нежитлової забудови в Дарницькому районі.

Що відомо про НАН України

Національна академія наук України — найвища наукова самоврядна організація України. Її заснували 27 листопада 1918 року в Києві, а першим президентом став учений Володимир Вернадський.

На місці влучання розташована Президія Академії, зокрема зал засідань Президії.

Академія об'єднує наукові установи та проводить фундаментальні й прикладні дослідження у природничих, технічних, суспільних і гуманітарних науках. Станом на 2026 рік до її складу входять 175 академіків, 391 член-кореспондент та 85 іноземних членів.

Нагадаємо, вранці 28 вересня російські війська здійснили чергову атаку по Україні. У Київській області після удару виникла пожежа на території складського об’єкта в Броварському районі. На місці працювали рятувальники. Загоряння на підприємстві ліквідували, загиблих і постраждалих не було.

Нагадаємо, під час російської атаки на Київ 27 вересня один із “Шахедів” влучив у центральний офіс “Київстару”. У мобільного оператора розповіли про наслідки удару та зазначили, чи вплинув він на роботу компанії.

Відомо також, що в ніч проти 27 вересня російські війська атакували столицю ударними безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири райони Києва: пошкоджено складські приміщення та вікна житлового будинку, а в ТРЦ Lavina Mall пошкоджено магазин “Ашан”.