Один з об'єктів "Укртелекому" пошкоджено під час атаки РФ: що кажуть про зв'язок
Унаслідок чергової ворожої атаки було пошкоджено один із об’єктів "Укртелекому". Наразі фахівці компанії уточнюють масштаб пошкоджень, однак інцидент не вплинув на доступність телекомунікаційних послуг для абонентів.
Про це повідомили в пресслужбі “Укртелекому” в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.
У компанії зазначили, що після атаки фахівці оцінюють стан пошкодженої інфраструктури та визначають обсяг необхідних робіт.
“Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено один із об'єктів "Укртелекому". Наразі уточнюємо масштаб пошкоджень”, — зазначили в пресслужбі оператора.
Попри пошкодження, робота телекомунікаційних сервісів не припинялася. В “Укртелекомі” наголосили, що ситуація не позначилася на доступності послуг для абонентів.
“Наші фахівці оцінюють стан інфраструктури та проводять стабілізаційні заходи”, — додали в компанії.
Також в “Укртелекомі” повідомили, що серед співробітників компанії постраждалих немає. Наразі оператор продовжує оцінювати стан об’єкта та проводить необхідні стабілізаційні роботи.
Нагадаємо, 28 вересня російський безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України в Києві. Внаслідок удару там спалахнула пожежа, на місце події прибули рятувальники ДСНС.
За словами мера Києва Віталія Кличка, падіння та влучання безпілотників зафіксували також в Оболонському, Шевченківському та Дарницькому районах столиці. У Шевченківському районі дрон упав на нежитлову будівлю в центральній частині міста, після чого виникла пожежа.
Вранці 28 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Україну. У Броварському районі Київської області після удару сталася пожежа на території складського об’єкта. Рятувальники прибули на місце та ліквідували займання. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
Днем раніше, 27 вересня, під час російської атаки на Київ один із “Шахедів” влучив у центральний офіс “Київстару”. У компанії розповіли про наслідки удару та пояснили, чи вплинуло пошкодження на роботу оператора.