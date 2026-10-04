Росія завдала удару по "Укртелекому" у Дніпрі: у будівлі вирує пожежа (фото, відео)

Вранці 4 жовтня російські терористи завдали удару по центру Дніпра.

У результаті прильоту літака загорілися верхні поверхи будівлі зв’язку, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Фото: Днепропетровская ОВА

Місцеві групи у соцмережах повідомляють, що удар припав на будівлю "Укртелекому". Після атаки спалахнула масштабна пожежа.

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На місце події виїхали всі екстрені служби. Про постраждалих поки що немає інформації.

Фото: Соцмережi

Напередодні ворог втретє завдав удару поблизу мерії Дніпра. Уся парковка біля будівлі була вкрита осколками та уламками цегли, а фотографії опублікував у соцмережах міський голова Борис Філатов, зазначивши, що його кабінет — "у банку цілей".

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Фото: Facebook/Борис Філатов

Неспокійно й у області. Лише за останню добу ворог 10 разів атакував три райони області безпілотниками: Нікопольський, Павлоградський та Криворізький. Пошкоджено транспорт та підприємство, про поранених чи загиблих не повідомляється.

Загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 135 ударних безпілотників, з яких 52 — реактивні. 125 безпілотників було знищено та збито. Зафіксовано влучання у п’яти локаціях і в такій же кількості — падіння уламків.

Нагадаємо, 2 жовтня ворог завдав удару по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Поранення отримала 77-річна жінка.

Також повідомлялося, що внаслідок атаки 28 вересня було пошкоджено один із об’єктів "Укртелекому".