Росія завдала удару по "Укртелекому" у Дніпрі: у будівлі вирує пожежа (фото, відео)
Вранці 4 жовтня російські терористи завдали удару по центру Дніпра.
У результаті прильоту літака загорілися верхні поверхи будівлі зв’язку, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Місцеві групи у соцмережах повідомляють, що удар припав на будівлю "Укртелекому". Після атаки спалахнула масштабна пожежа.
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На місце події виїхали всі екстрені служби. Про постраждалих поки що немає інформації.
Напередодні ворог втретє завдав удару поблизу мерії Дніпра. Уся парковка біля будівлі була вкрита осколками та уламками цегли, а фотографії опублікував у соцмережах міський голова Борис Філатов, зазначивши, що його кабінет — "у банку цілей".
Неспокійно й у області. Лише за останню добу ворог 10 разів атакував три райони області безпілотниками: Нікопольський, Павлоградський та Криворізький. Пошкоджено транспорт та підприємство, про поранених чи загиблих не повідомляється.
Загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 135 ударних безпілотників, з яких 52 — реактивні. 125 безпілотників було знищено та збито. Зафіксовано влучання у п’яти локаціях і в такій же кількості — падіння уламків.
Нагадаємо, 2 жовтня ворог завдав удару по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Поранення отримала 77-річна жінка.
Також повідомлялося, що внаслідок атаки 28 вересня було пошкоджено один із об’єктів "Укртелекому".