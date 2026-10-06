Движение перекрыто: россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье, есть раненые (фото)

Ночью 6 октября россияне атаковали Запорожье, повредив один из мостов через реку Днепр. Известно, что в результате обстрела по меньшей мере два человека получили ранения, а также произошёл пожар.

В результате атаки движение по сооружению пришлось приостановить. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

"Враг атаковал один из мостов через Днепр в Запорожье. В связи с последствиями атаки движение по мосту временно перекрыто", — отметил Семикин.

Чиновник также продемонстрировал последствия удара по мосту. На фотографии видна выбоина, образовавшаяся посреди дорожного полотна. При этом информация о том, насколько серьезны повреждения конструкции, в ОВА на момент публикации не раскрыта.

Поврежденный в результате атаки РФ мост в Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Также известно, что после атаки в Запорожье вспыхнул пожар. Судя по кадрам, опубликованным в ОВА, загорелись стоявшие рядом автомобили. В результате обстрела пострадали как минимум двое мужчин в возрасте 43 и 54 лет. Оба отделались легкими травмами и в настоящее время госпитализированы и находятся под наблюдением медиков.

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В связи с этим в ведомстве призвали жителей учитывать ситуацию с временным перекрытием моста и следить за официальной информацией.

По данным Воздушных сил, в течение ночи россияне нанесли удар по Запорожью и области с помощью ударных беспилотников, а также управляемых авиационных бомб (УАБ). Однако данные о том, каким именно вооружением враг нанёс удар по мосту, не разглашались.

Напомним, 5 октября издание Forbes со ссылкой на опрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщило, что крупные торговые сети Киева готовят ротацию сотрудников из-за ударов РФ по мостам.

Кроме того, на днях РФ нанесла удар по Северному мосту в Киеве, в результате чего пострадали люди.