"Свой" берег для каждого: торговые сети Киева готовятся к ротации сотрудников из-за ударов РФ по мостам

Из-за регулярных ударов России по мостам в столице крупные торговые сети начали готовиться к возможному ухудшению ситуации с сообщением между двумя берегами. В планах — ротация сотрудников, удаленная работа и совместный доезд до рабочих мест.

В рамках ротации работники, которые трудятся на объектах на одном берегу Днепра, но проживают на другом, при необходимости будут переведены на объекты, расположенные ближе к их домам. Об этом 5 октября сообщило издание Forbes со ссылкой на опрос агентства "Интерфакс-Украина".

План ротации уже готовит, в частности, сеть электротехники "Фокстрот". Кроме того, компания рассматривает возможность внедрения гибридного формата работы для офисных сотрудников, который будет предполагать выход на физическое рабочее место лишь 2–3 раза в неделю. Другой возможный вариант — полностью удаленный формат работы для сотрудников компании. Кроме того, часть сотрудников может быть переведена на зимний период на работу за пределами столицы.

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Другая сеть по продаже электротехники Comfy сообщила, что её офисные сотрудники уже имеют возможность работать в удалённом режиме. Компания не рассматривает возможность ротации, поскольку в розничной сети большинство сотрудников и так работают в магазинах, расположенных недалеко от места жительства.

Украинское подразделение крупной международной французской розничной сети Auchan также организует работу магазинов таким образом, чтобы сотрудники выходили на работу в объекты, расположенные на своей стороне Днепра. Сотрудники групп поддержки выполняют свои обязанности удаленно. Кроме того, компания внедряет внутренний сервис для координации совместного доезда сотрудников к местам работы.

Удары по мостам в Киеве — последние новости

С начала октября РФ начала наносить систематические удары по мостам в Киеве. Уже 1-го числа враг нанес как минимум три удара по Южному мосту, из-за чего властям пришлось ввести ограничения на движение наземного общественного транспорта.

4 октября враг совершил атаку на Северный мост в Киеве.

На днях в Kyiv City Express сообщили, что "Укрзализныця" назначила 18 дополнительных челночных рейсов по маршруту Выдубичи — Дарница в связи с ударами РФ по мостам. Челночные рейсы будут курсировать с 5 по 9 октября.

В то же время командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко заявил, что даже в случае разрушения моста через Днепр логистика не остановится. По его словам, вместо него построят переправу.