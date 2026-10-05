Советские методички и "Буря в пустыне": "Ахиллес" объяснил, чем руководствуется РФ при атаках на мосты

Даже если россиянам удастся разрушить мост через Днепр, логистика не остановится — вместо него организуют переправу. Такой прогноз дал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Враг планирует наносить удары по киевским мостам, руководствуясь устаревшей тактикой, и остановить украинскую логистику они не в состоянии. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью "Фабрике новостей".

Федоренко называет логистику "кровью войны", а Днепр — природным ресурсом, по которому военные грузы следуют с запада на восток.

Военный убежден, что попытки разрушать мосты будут продолжаться. Россияне, по его словам, гарантированно будут и в дальнейшем наносить удары по переправам. При этом они действуют по советским методикам и ориентируются на опыт операции "Буря в пустыне", которую США и их союзники проводили против Ирака в 1991 году. Однако с тех пор инженерные технологии кардинально изменились.

Видео дня

По мнению командира, даже в случае потери того или иного сооружения вместо него будет организована переправа. Это касается не только столицы. Он признает, что такой сценарий влечет за собой дополнительные расходы, о которых стоит говорить откровенно, однако убежден: Украина выйдет из этой ситуации.

Опрос Задумывались ли вы о переезде из Киева из-за постоянных атак? Опрос открыт до Уже уехал(а) Серьезно планирую переезд Периодически об этом думаю Пока не рассматриваю такой вариант Точно не хочу уезжать Голосувати

Отдельно Федоренко объяснил логику террора против столицы. Киев он называет интеллектуальным, производственным и деловым центром государства, где принимаются решения, и сравнивает с сердцем: пока оно работает исправно, кровь доходит до всего организма, а как только начинаются сбои — проблемы ощущает вся страна, в частности фронт.

Военный считает, что главная ценность города — это его мирные жители. Именно поэтому враг хаотично наносит удары по жилым домам, родильным домам, школам и лицеям. Цель таких ударов, по его словам, — заставить киевлян уезжать из города. А тем, кто работает и остаётся, приходится искать безопасность за пределами столицы или даже страны. Есть и политический мотив – в информационной сфере Россия стремится подорвать доверие к действующей украинской власти.

Ранее сообщалось, что после усиления российских ударов по мостам через Днепр в Киеве вопрос об альтернативных способах пересечения реки всё чаще обсуждается публично.

Кроме того, мы писали, что Россия не прекращает атаковать киевские мосты.