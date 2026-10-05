Советские методички и "Буря в пустыне": "Ахиллес" объяснил, чем руководствуется РФ при атаках на мосты
Даже если россиянам удастся разрушить мост через Днепр, логистика не остановится — вместо него организуют переправу. Такой прогноз дал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.
Враг планирует наносить удары по киевским мостам, руководствуясь устаревшей тактикой, и остановить украинскую логистику они не в состоянии. Об этом заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью "Фабрике новостей".
Федоренко называет логистику "кровью войны", а Днепр — природным ресурсом, по которому военные грузы следуют с запада на восток.
Военный убежден, что попытки разрушать мосты будут продолжаться. Россияне, по его словам, гарантированно будут и в дальнейшем наносить удары по переправам. При этом они действуют по советским методикам и ориентируются на опыт операции "Буря в пустыне", которую США и их союзники проводили против Ирака в 1991 году. Однако с тех пор инженерные технологии кардинально изменились.
По мнению командира, даже в случае потери того или иного сооружения вместо него будет организована переправа. Это касается не только столицы. Он признает, что такой сценарий влечет за собой дополнительные расходы, о которых стоит говорить откровенно, однако убежден: Украина выйдет из этой ситуации.
Задумывались ли вы о переезде из Киева из-за постоянных атак?
Отдельно Федоренко объяснил логику террора против столицы. Киев он называет интеллектуальным, производственным и деловым центром государства, где принимаются решения, и сравнивает с сердцем: пока оно работает исправно, кровь доходит до всего организма, а как только начинаются сбои — проблемы ощущает вся страна, в частности фронт.
Военный считает, что главная ценность города — это его мирные жители. Именно поэтому враг хаотично наносит удары по жилым домам, родильным домам, школам и лицеям. Цель таких ударов, по его словам, — заставить киевлян уезжать из города. А тем, кто работает и остаётся, приходится искать безопасность за пределами столицы или даже страны. Есть и политический мотив – в информационной сфере Россия стремится подорвать доверие к действующей украинской власти.
Ранее сообщалось, что после усиления российских ударов по мостам через Днепр в Киеве вопрос об альтернативных способах пересечения реки всё чаще обсуждается публично.
Кроме того, мы писали, что Россия не прекращает атаковать киевские мосты.