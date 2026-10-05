Радянські методички й "Буря в пустелі": "Ахіллес" пояснив, чим керується РФ під час атак на мости

Навіть якщо росіянам вдасться зруйнувати міст через Дніпро, логістика не зупиниться – замість нього наведуть переправу. Такий прогноз дав командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Удари по київських мостах ворог планує за застарілою тактикою, і зупинити українську логістику вони не здатні. Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в інтерв'ю "Фабриці новин".

Логістику Федоренко називає кров'ю війни, а Дніпро – природним ресурсом, через який військові вантажі йдуть із заходу на схід.

Військовий переконаний, що спроби руйнувати мости триватимуть. Росіяни, за його словами, гарантовано й надалі працюватимуть по переправах. При цьому вони діють за радянськими методичками й орієнтуються на досвід операції "Буря в пустелі", яку США та союзники проводили проти Іраку в 1991 році. Проте відтоді інженерні технології змінилися кардинально.

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На думку командира, навіть у разі втрати тієї чи іншої споруди замість неї наведуть переправу. Це стосується це не лише столиці. Він визнає, що такий сценарій означає додаткові витрати, про які варто говорити відверто, однак переконаний: Україна з цієї ситуації вийде.

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Окремо Федоренко пояснив логіку терору проти столиці. Київ він називає інтелектуальним, виробничим і діловим центром держави, де ухвалюються рішення, та порівнює з серцем: доки воно працює справно, кров доходить до всього організму, а щойно починаються збої – проблеми відчуває вся країна, зокрема фронт.

Найбільшою цінністю міста військовий вважає цивільних. Через це ворог хаотично б'є по житлових будинках, пологових, школах і ліцеях. Метою таких ударів, за його словами, є змушення киян виїжджати з міста. А для тих, хто працює й залишається, доводиться шукати безпеку за межами столиці або й країни. Є й політичний мотив – в інформаційній площині Росія прагне підірвати довіру до чинної української влади.

Раніше повідомлялося, що після посилення російських ударів по мостах через Дніпро в Києві питання альтернативних способів перетину річки дедалі частіше обговорюють публічно.

Крім того, ми писали, що Росія не припиняє атакувати київські мости.