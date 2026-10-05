Удари по мостах у Києві: експерт відповів, чи врятують ситуацію понтонні переправи

Після того, як Росія посилила удари по мостах через Дніпро в Києві, питання щодо альтернативних шляхів перетину річки дедалі частіше обговорюються у публічному просторі.

Найбільш ймовірною альтернативою мостам експерти називають понтонні переправи. Однак, на думку доцента кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрія Корецького, вони не зможуть повною мірою вирішити проблему. Про це він сказав в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, понтонних переправ може бути стільки, скільки їх є в наявності. Це інвентарна конструкція, що десь зберігається і може бути розгорнута в разі потреби.

"Особливості понтонної переправи, яку потрібно розтягнути на таку довжину, — це нетривіальне завдання, і просто сказати, що вздовж мосту буде, наприклад, понтон, який замінить його, — не є правильним з усіх точок зору. Повинні бути під’їзди до мосту, повинна бути розгорнута інфраструктура. І знову ж таки: навантаження, яке здатний витримати понтонний міст, та його пропускна здатність можуть не відповідати нормам навантаження згідно з сучасними будівельними нормами", — підкреслив Корецький.

Видео дня

Тому, — повторив він, — понтон — це ймовірна альтернатива, а не повноцінне вирішення проблеми.

Що стосується тунелю під Дніпром, тема будівництва якого також набула актуальності в мережі, то, за словами гостя ефіру, досвід будівництва подібних споруд є як в Україні, так і в світі:

"У нас, окрім мостової, є й тунельна школа. Метро, яке будували, було збудовано силами українських інженерів. Тобто з інженерної точки зору це завдання можна вирішити. Питання лише в часі та коштах".

Нагадаємо, напередодні Росія завдала удару по Північному мосту в Києві, коли по ньому їхали автомобілі. Двоє людей отримали поранення, а в дорожньому полотні мосту утворилася воронка, через яку рух по одній смузі було перекрито.

Також повідомлялося, чим замінять мости через Дніпро у разі їх пошкодження. У Верховній Раді серед варіантів називають поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів та обмеження руху приватного транспорту.