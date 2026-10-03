Київ готується до найгіршого сценарію: чим замінять мости через Дніпро у разі пошкодження

У Києві, на випадок пошкодження мостів, збираються розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро. Також у майбутньому не виключена можливість спорудження тунелю під річкою.

У Києві розглядають швидкий варіант сполучення лівого та правого берегів на випадок пошкодження мостів через річку Дніпро. Про це "Суспільному" розповів міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За його словами, щоб зберегти рух, планується будівництво насипних дамб із понтонними переправами, які досить швидко зводяться.

"Невідкладні рішення — це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата", — розповів міністр, додавши, що відповідне завдання, з урахуванням критичності, було отримане під час координаційної наради у президента.

За його словами, будівництво подібних переправ може тривати до трьох місяців, а самі конструкції мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності наявних мостів.

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Посадовець також зазначив, що у середньому, протягом доби мостами між лівим і правим берегами користуються близько 600 тисяч автомобілів. Щоб зберегти пропускну здатність, вже визначені локації для будівництва. Причому подібні роботи планують проводити не лише у Києві на Дніпрі, а й в інших регіонах України.

Тунель під Дніпром

Окрім цього, у міністерстві, як варіант, розглядають будівництво швидкоспоруджуваних бетонних конструкцій та тунель під річкою. Утім реалізація цих дороговартісних проєктів можлива лише за фінансової підтримки партнерів.

Однак головним пріоритетом, підкреслив міністр, все одно залишається захист існуючих мостів разом із протиповітряною обороною, укріплення конструкцій та недопущення їхнього руйнування внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.

Також Фокус писав, що під час повітряної тривоги у Києві ввели обмеження руху транспорту деякими мостами через Дніпро.