Киев готовится к худшему сценарию: чем заменят мосты через Днепр в случае повреждения

В Киеве, на случай повреждения мостов, планируется начать строительство нескольких резервных переправ через Днепр. Также в будущем не исключена возможность строительства туннеля под рекой.

В Киеве рассматривают вариант быстрого соединения левого и правого берегов на случай повреждения мостов через реку Днепр. Об этом "Суспильному" рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

По его словам, для обеспечения бесперебойного движения планируется строительство насыпных дамб с понтонными переправами, которые возводятся достаточно быстро.

"Срочные решения — это дамба и понтонная переправа, которые быстро возводятся. Эта работа уже начата", — рассказал министр, добавив, что соответствующее поручение, с учетом его важности, было получено в ходе координационного совещания у президента.

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По его словам, строительство подобных переправ может длиться до трёх месяцев, а сами сооружения должны обеспечить как минимум половину пропускной способности существующих мостов.

Чиновник также отметил, что в среднем за сутки мостами между левым и правым берегами пользуются около 600 тысяч автомобилей. Чтобы сохранить пропускную способность, уже определены места для строительства. При этом подобные работы планируется проводить не только в Киеве на Днепре, но и в других регионах Украины.

Туннель под Днепром

Кроме того, в министерстве в качестве одного из вариантов рассматривают строительство быстровозводимых бетонных конструкций и туннеля под рекой. Однако реализация этих дорогостоящих проектов возможна только при финансовой поддержке партнеров.

Впрочем, как подчеркнул министр, главным приоритетом по-прежнему остается защита существующих мостов вместе с противовоздушной обороной, укрепление конструкций и предотвращение их разрушения в результате вражеских атак.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают, как обеспечить сообщение между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр. Среди предложенных вариантов — паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.

Также Фокус писал, что во время воздушной тревоги в Киеве ввели ограничения на движение транспорта по некоторым мостам через Днепр.