В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги: где действуют ограничения

В Киеве теперь введены ограничения на движение транспорта по некоторым мостам через Днепр во время воздушной тревоги. КГВА пояснила, сколько времени придется ждать водителям и на каких переправах движение не ограничивается.

Новые правила обнародовала Киевская городская военная администрация (КГВА), призвав водителей учитывать их при планировании поездок.

Как будет работать Южный мост

Во время воздушной тревоги движение с левого на правый берег через Южный мост осуществляется без ограничений. В то же время движение с правого на левый берег ограничивается на 15 минут с момента объявления воздушной тревоги. После этого движение возобновляется. Въехать на мост в направлении левого берега можно со стороны Столичного шоссе, Надднепрянского шоссе и автовокзала "Выдубичи".

В случае объявления или отмены воздушной тревоги движение по Подольско-Воскресенскому мосту приостанавливается в обоих направлениях на 15 минут. По истечении этого периода движение транспорта возобновляется в полном объеме.

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Какие мосты работают без ограничений

На остальных основных мостах столицы во время воздушной тревоги движение не ограничивается.

Речь идет о:

Северный мост;

Дарницкий мост;

мост Патона;

Мост "Метро".

КГВА просит водителей учитывать эти правила при планировании маршрутов по Киеву.

Напомним, что в последние дни российские оккупанты целенаправленно наносят удары по киевским мостам. Около семи утра мэр Киева сообщил об ударе по Северному мосту. На видео с места происшествия видно, что вражеский дрон попал в опору, когда по мосту ехали автомобили.

Накануне оккупанты РФ в очередной раз обстреляли Южный мост. После предыдущих вражеских атак 1 октября мост уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.

Тем временем в Верховной Раде обсуждают, как обеспечить сообщение между правым и левым берегами Киева в случае серьезного повреждения мостов через Днепр. Среди предложенных вариантов — паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.