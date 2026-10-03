У Києві змінили правила руху мостами під час тривоги: де діють обмеження

У Києві тепер діють обмеження руху транспорту деякими мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. КМВА пояснила, скільки часу водіям доведеться чекати та на яких переправах рух не обмежують.

Нові правила оприлюднила Київська міська військова адміністрація (КМВА), закликавши водіїв враховувати їх під час планування поїздок.

Як працюватиме Південний міст

Під час повітряної тривоги рух із лівого на правий берег через Південний міст здійснюється без обмежень. Водночас рух із правого на лівий берег обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення повітряної тривоги. Після цього його відновлюють. В'їхати на міст у напрямку лівого берега можна зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

У разі оголошення або відбою повітряної тривоги рух Подільсько-Воскресенським мостом припиняється в обох напрямках на 15 хвилин. Після завершення цього періоду рух транспорту відновлюється у повному обсязі.

Видео дня

Які мости працюють без обмежень

На інших основних мостах столиці під час повітряної тривоги рух не обмежується.

Йдеться про:

Північний міст;

Дарницький міст;

міст Патона;

міст Метро.

КМВА просить водіїв враховувати ці правила під час планування маршрутів Києвом.

Нагадаємо, російські окупанти останніми днями цілеспрямовано атакують київські мости. Близько сьомої ранку мер Києва повідомив про удар по Північному мосту. На відео з місця події, що ворожий дрон влучив у опору, коли по переправі їхали авто.

Напередодні окупанти РФ вчергове поцілили у Південний міст. Після попередніх ворожих атак 1 жовтня міст вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.

Тим часом у Верховній Раді обговорюють, як забезпечити сполучення між правим і лівим берегами Києва у разі серйозного пошкодження мостів через Дніпро. Серед запропонованих варіантів — поромні та понтонні переправи, збільшення кількості автобусів і обмеження руху приватного транспорту.