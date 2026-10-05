Удары по мостам в Киеве: эксперт ответил, спасут ли ситуацию понтонные переправы

После того, как Россия усилила удары по мостам через Днепр в Киеве, вопросы об альтернативных путях пересечения реки все чаще обсуждаются в публичной плоскости.

Наиболее вероятной альтернативой мостам эксперты называют понтонные переправы. Однако, по мнению доцента кафедры мостов, тоннелей и гидротехнических сооружений Андрея Корецкого, они не смогут в полной мере решить проблему. Об этом он сказал в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, понтонных переправ может быть столько, сколько их есть в наличии. Это инвентарная конструкция, которая где-то хранится и может быть развернута в случае необходимости.

"Специфика понтонной переправы, которую нужно растянуть по такой длине — это не тривиальная задача, и просто сказать, что вдоль моста будет, например, понтон, который станет его заменой, — не является верным со всех точек зрения. Должны быть подходы к мосту, должна быть развернута инфраструктура. И снова же: нагрузка, которую способен выдержать понтонный мост и его пропускная способность могут не отвечать нормам нагрузки согласно современных строительных норм", — подчеркнул Корецкий.

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Поэтому, повторил он, понтон — это вероятная альтернатива, а не полноценное решение проблемы.

Что касается тоннеля под Днепром, тема строительства которого также активизировалась в сети, то, по словам гостя эфира, опыт строительства подобных конструкций и в Украине, и в мире есть:

"У нас, кроме мостовой, есть и тоннельная школа. Метро, которое строили, оно построено силами украинских инженеров. То есть инженерно эта задача может быть решена. Вопрос во времени и деньгах".

Напомним, накануне РФ ударила по Северному мосту в Киеве, когда по нему ехали автомобили. Два человека получили ранения, а в дорожном полотне моста образовалась воронка, из-за которой движение по одной полосе перекрыли.

Также сообщалось, чем заменят мосты через Днепр в случае повреждения. В Верховной Раде среди вариантов называют паромные и понтонные переправы, увеличение количества автобусов и ограничение движения частного транспорта.