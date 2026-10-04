Будут курсировать в часы пик: в Киеве между правым и левым берегом запускают дополнительные шаттлы

Челночные рейсы будут курсировать с 5 по 9 октября. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться пригородными и региональными поездами, которые делают остановки на станциях.

"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных челночных рейсов по маршруту Выдубичи — Дарница, чтобы пассажиры, в условиях затрудненного движения через киевские мосты, могли быстро и без пробок добраться до работы или вернуться домой. Об этом сообщает Kyiv City Express.

Поезда будут курсировать в часы пик утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00.

Дарница — Выдубичи Фото: УЗ

На станции Выдубичи посадка и высадка будут осуществляться на 3-м пути, а на Дарнице — на 1-м или 2-м путях, о чем будет дополнительно объявлено на станции.

Видубичи — Дарница Фото: УЗ

Кроме того, дополнительные поезда будут останавливаться на станции "Березняки".

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Помимо шаттлов КСЕ, для поездок между правым и левым берегом пассажиры могут воспользоваться пригородными и региональными поездами, курсирующими в/ из Нежина, Гребенки, Конотопа, Славутича. Они делают обязательные остановки на станциях Выдубичи и Дарница, а пригородные поезда будут останавливаться ещё и на Березняках.

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Благодаря сочетанию шаттлов и поездов в часы пик между берегами будет курсировать дополнительно до 6 рейсов, сообщили в Kyiv City Express.

Напомним, в Киеве ограничили движение с правого на левый берег после российских ударов по мостам. В столице образовались огромные пробки, а стоимость поездки на такси значительно выросла.

В КГГА киевлянам и гостям столицы объясняли, как лучше добраться с левого берега на правый.