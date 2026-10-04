Курсуватимуть у години пік: у Києві між правим та лівим берегом запускають додаткові шатли
Човникові рейси курсуватимуть з 5 по 9 жовтня. Також пасажири можуть скористатися приміськими та регіональними поїздами, які роблять зупинки на станціях.
"Укрзалізниця" призначила 18 додаткових човникових рейсів Видубичі — Дарниця, щоб пасажири, в умовах ускладненого руху через київські мости, могли швидко та без заторів дістатися на роботу чи повернутися додому. Про це повідомляє Kyiv City Express.
Поїзди курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00.
На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії, а на станції Дарниця — на 1 або 2 коліях, про що оголошуватимуть додатково на станції.
Окрім того, додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.Важливо
Окрім човників КСЕ, для поїздок між правим та лівим берегом пасажири можуть скористатися приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов'язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на Березняках.
Завдяки поєднанню шатлів та графікових поїздів у пікові години між берегами курсуватиме до 6-ти рейсів, зазначили у Kyiv City Express.
Нагадаємо, у Києві обмежили рух з правого на лівий берег після російських ударів по мостах. У столиці утворились величезні затори, а поїздка на таксі суттєво підскочила у ціні.
У КМДА киянам та готям столиці пояснювали, як краще дістатися з лівого берега на правий.