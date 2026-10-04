Курсуватимуть у години пік: у Києві між правим та лівим берегом запускають додаткові шатли

Човникові рейси курсуватимуть з 5 по 9 жовтня. Також пасажири можуть скористатися приміськими та регіональними поїздами, які роблять зупинки на станціях.

"Укрзалізниця" призначила 18 додаткових човникових рейсів Видубичі — Дарниця, щоб пасажири, в умовах ускладненого руху через київські мости, могли швидко та без заторів дістатися на роботу чи повернутися додому. Про це повідомляє Kyiv City Express.

Поїзди курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері: з 6:00 до 9:00 та з 16:00 до 21:00.

Дарниця - Видубичі Фото: УЗ

На станції Видубичі посадка та висадка відбуватиметься на 3 колії, а на станції Дарниця — на 1 або 2 коліях, про що оголошуватимуть додатково на станції.

Видубичі - Дарниця Фото: УЗ

Окрім того, додаткові рейси зупинятимуться на станції Березняки.

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Окрім човників КСЕ, для поїздок між правим та лівим берегом пасажири можуть скористатися приміськими та регіональними поїздами, що курсують до /з Ніжина, Гребінки, Конотопа, Славутича. Вони роблять обов'язкові зупинки на станціях Видубичі та Дарниця, а приміські зупинятимуться ще й на Березняках.

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Завдяки поєднанню шатлів та графікових поїздів у пікові години між берегами курсуватиме до 6-ти рейсів, зазначили у Kyiv City Express.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух з правого на лівий берег після російських ударів по мостах. У столиці утворились величезні затори, а поїздка на таксі суттєво підскочила у ціні.

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