Таксі за 2300 гривень: Київ застиг у гігантському заторі через перекриті мости (фото, відео)

Київ зранку 2 жовтня зіткнувся з транспортним колапсом: рух між берегами на кількох мостах обмежили частково або повністю. Причиною стали російські атаки, зокрема щонайменше чотири влучання в Південний міст за добу.

Зранку, 2 жовтня, у столиці на декількох мостах частково або повністю обмежили рух з правого на лівий берег. Внаслідок цього стався суттєвий траспортний колапс та утворились величезні затори. Про це повідомляють кореспонденти Фокусу.

Затори у Києві. Фото: Фокус

Як зазначають журналісти, наразі на мосту Метро залишилася одна смуга руху транспорту. Зокрема автобус № 1-М, який дублює маршрут червоної гілки метро, ходить – проте із значними відхиленнями.

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На Південному мосту рух повністю обмежений для будь-якого транспоту. Також зазначається, що о ще 7 ранку заторів не було, однак з 8 ранку почались значні обмеження.

Через російські атаки перекриті столичні мости

На мосту Патона, зокрема на Печерську та Дніпровській набережній, також спостерігається черга з машин. Як повідомляє Київ24, десятки людей чекають громадський траспорт на Осокорках, щоб дістатися правого берега.

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Південний міст перекрили повністю для транспорту

Внаслідок цього суттєво зросли ціни на таксі. Як повідомляють місцеві канали, за поїздку водії просять до 2300 гривень.

Водії просять до 2300 гривень за поїздку. Фото: Telegram

Варто зазначити, що обмеження руху запровадили внаслідок російських атак. На Південний мосту за останню добу зафіксувати щонайменше 4 влучання, інші ж перекрили з міркувань безпеки.

Раніше повідомлялося, що Росія перетнула одну з "червноний ліній" і може вивести мости з ладу, адже є дуже сприятливий момент.

Також 2 вересня росіяни знову атакували Південний міст.