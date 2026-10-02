У Києві пролунали вибухи: росіяни знову атакували Південний міст

У ніч на 2 жовтня росіяни вчергове атакували Київ реактивними дронами. Під час обстрілу безпілотники знову поцілили у Південний міст.

На місце прямують екстрені служби. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться у повідомленні мера.

Подробиць щодо атаки посадовець не надав.

Окрім того, наслідки нічної ворожої атаки на столицю зафіксовані у Голосіївському районі. За даними Кличка, там уламки російських дронів впали на відкритій території. Внаслідок цього були пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто, пожежі і поранених немає.

Через деякий час у Київській міській військовій адміністрації також повідомили, що наслідки обстрілу зафіксовано у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Інформація щодо потерпілих на момент публікації не надходила, на місце удару спрямували екстрені служби.

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Колишній голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також прокоментував російські удари по Південному мосту. За його словами, загроза для київських мостів існувала від самого початку широкомасштабної війни, проте зараз Кремль використовує технологічне вікно для ударів по таких об'єктах.

Коваленко додав, що Південний міст у Києві — це та конструкція, яку складно зруйнувати. Реактивні дрони, які РФ запускає по ньому, зруйнувати його не здатні, проте можуть завдати суттєвих руйнувань.

"Саме ж блокування створить проблему, а також картинку для поширення паніки", — зазначив колишній глава ЦПД.

Коваленко прокоментував удари РФ по Південному мосту у Києві Фото: Скрін

Нагадаємо, раніше лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" щодо атаки РФ на Південний міст у Києві заявив, що росіяни вперше уразили споруду великою кількістю дронів.

Загалом упродовж 1 жовтня росіяни тричі атакували Південний міст, через що здійнялася пожежа, а рух метро та наземного громадського транспорту на ньому було зупинено.