В Киеве раздались взрывы: россияне вновь атаковали Южный мост

В ночь на 2 октября россияне в очередной раз атаковали Киев реактивными дронами. Во время обстрела беспилотники снова поразили Южный мост.

На место выезжают экстренные службы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

"Очередной удар по Южному мосту. Экстренные службы направляются на место", — говорится в сообщении мэра.

Чиновник не сообщил подробностей об атаке.

Кроме того, последствия ночной вражеской атаки на столицу зафиксированы в Голосеевском районе. По данным Кличко, там обломки российских дронов упали на открытой территории. В результате были повреждены окна в нежилом здании и несколько автомобилей, пожаров и раненых нет.

Через некоторое время в Киевской городской военной администрации также сообщили, что последствия обстрела зафиксированы в Дарницком районе столицы. Там поврежден 25-этажный жилой дом. Информация о пострадавших на момент публикации не поступала, на место удара были направлены экстренные службы.

Видео дня

Бывший глава Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко также прокомментировал российские удары по Южному мосту. По его словам, угроза для киевских мостов существовала с самого начала широкомасштабной войны, однако сейчас Кремль использует технологическое окно для нанесения ударов по таким объектам.

Коваленко добавил, что Южный мост в Киеве — это сооружение, которое сложно разрушить. Реактивные дроны, которые РФ запускает по нему, не способны его разрушить, однако могут нанести существенный ущерб.

"Сама же блокировка создаст проблему, а также повод для распространения паники", — отметил бывший глава ЦПД.

Коваленко прокомментировал удары РФ по Южному мосту в Киеве Фото: Скрін

Напомним, ранее лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в связи с атакой РФ на Южный мост в Киеве заявил, что россияне впервые нанесли удар по сооружению с помощью большого количества дронов.

В целом в течение 1 октября россияне трижды атаковали Южный мост, в результате чего возник пожар, а движение метро и наземного общественного транспорта на мосту было приостановлено.