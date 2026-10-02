Такси за 2300 гривен: Киев оказался в гигантской пробке из-за перекрытых мостов (фото, видео)
Утром 2 октября Киев столкнулся с транспортным коллапсом: движение между берегами на нескольких мостах было ограничено частично или полностью. Причиной стали российские атаки, в частности, как минимум четыре попадания в Южный мост за сутки.
Утром 2 октября в столице на нескольких мостах частично или полностью ограничили движение с правого на левый берег. В результате произошел серьезный транспортный коллапс и образовались огромные пробки. Об этом сообщают корреспонденты Фокуса.
Как отмечают журналисты, в настоящее время на мосту Метро осталась одна полоса движения. В частности, автобус № 1-М, дублирующий маршрут красной ветки метро, курсирует, однако с существенными отклонениями.
Задумывались ли вы о переезде из Киева из-за постоянных атак?
На Южном мосту движение полностью ограничено для любого транспорта. Также отмечается, что в 7 утра пробок не было, однако с 8 утра начались значительные ограничения.
На мосту Патона, в частности на Печерской и Днепровской набережных, также наблюдается очередь из автомобилей. Как сообщает "Киев24", десятки людей ждут общественный транспорт на Осокорках, чтобы добраться до правого берега.
В результате этого значительно выросли цены на такси. Как сообщают местные телеканалы, за поездку водители просят до 2300 гривен.
Стоит отметить, что движение было приостановлено из-за российских атак. За последние сутки на Южном мосту зафиксировано как минимум 4 попадания, остальные мосты перекрыли из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что Россия пересекла одну из "красных линий" и может вывести мосты из строя, ведь для этого сложились очень благоприятные условия.
Кроме того, 2 сентября россияне вновь атаковали Южный мост.