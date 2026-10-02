Россия переступает "красную линию": о смысле и последствиях ударов по Южному мосту

Удар по Южному мосту: изменение всех правил игры.

1. В последнее время в украино-российской войне существовало несколько "красных линий". И одна из них — мосты. Мы не наносим удары по Крымскому мосту, россияне не наносят удары по мостам через Днепр. Сегодня эта договоренность нарушена.

2. Причина изменения российской стратегии по мостам, по-видимому, кроется в нескольких моментах:

у россиян есть, как минимум, двухмесячное окно возможностей, пока у Украины нет защиты от реактивных "шахедов". Сейчас, похоже, принято решение проверить, могут ли эти "шахеды" повредить мост настолько, что он перестанет функционировать. Мост — довольно прочная конструкция, и одним ударом его не снести, но целенаправленные удары в одну точку, в теории, могут дать результат. Сейчас россияне начали этот "эксперимент";

Путин осознает, что Украина попытается атаковать Крымский мост. Но, и это очень важно, на данном этапе войны Крымский мост утратил то сакральное символическое значение, которое он имел в начале войны.

Видео дня

3. Путин считает, что мы сейчас находимся под давлением Трампа в связи с ударами по НПЗ и не осмелимся асимметрично ответить, увеличив масштаб ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

4. У нас нет выбора: нам нужно ужесточить позицию в переговорах с США и потребовать, чтобы они оказали давление на РФ.

5. День атаки на мост выбран не случайно. Это специально приурочено ко Дню защитника. И это своего рода ответ на разрешение провести парад 9 мая 2026 года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно