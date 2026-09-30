Развалить финансирование: как Путин планирует поставить Европу на колени и лишить Украину денег

Как Путин планирует поставить Европу на колени и лишить Украину денег.

Главная международная цель Путина на ближайшие шесть–девять месяцев — сорвать финансирование Украины со стороны ЕС. А без примерно 70 млрд долларов внешней помощи нам негде будет брать деньги.

В ближайшие дни и недели Путин будет усиливать гибридные удары по ЕС. Я уже писал и лишь повторю: дроны, взрывчатка, масштабные информационные кампании — это новая "террористическая норма" для ЕС. И география стран, где это применяется, будет расширяться. На фоне этих терактов и резкого роста цен на топливо, особенно на дизель, РФ будет массированно вкладываться в крупную информационную кампанию "хватит кормить Украину". На самом деле следующие полгода–год станут самым большим испытанием для ЕС после 2022 года. Но сейчас у нас кардинально иная социологическая ситуация. Уровень поддержки Украины в разы ниже, а избирательные угрозы для Украины после выборов во Франции и потенциальных внеочередных выборов в Германии — в разы выше. Развал финансовой коалиции для Украины будет означать пока не крах, но точно колоссальный кризис ЕС как образования, которое до сих пор держалось, несмотря ни на что, на определенных ценностях. И, если это произойдет, то, с относительно небольшой временной задержкой, это приведет к фрагментации ЕС как ценностно-ориентированного политического образования. А это, как мы понимаем, является не только идеей-фикс Путина, но и входит в круг интересов КНР и Дональда Трампа. Поэтому здесь у Путина точно будут довольно широкие "красные линии". Что касается конвенциональной войны в Европе (странах Балтии), то здесь все зависит от готовности Германии и Польши воевать. И, между прочим, от позиции Ле Пен. Ответ на вопрос "Что будет, если Россия нападет на Эстонию, Литву или Латвию" прежде всего предполагает ответ на вопрос: "Вступится ли Польша и Германия за них и не изменит ли это позицию партии Ле Пен в отношении России". Что касается ядерного шантажа, то это лишь шантаж. Никакой ядерной ракеты Россия не запустит. А теперь о нас. Нам нужно создавать новую переговорную коалицию. Без этого мы теряем драгоценное время. Это наша главная задача на ближайшие недели, а не месяцы.

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