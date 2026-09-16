Мнения Отставка генпрокурора Кравченко и конфликт с НАБУ
Проиграли все: что получила Украина в результате противостояния НАБУ и генпрокурора Кравченко
Политический аналитик Вадим Денисенко подводит промежуточные итоги дела генерального прокурора Руслана Кравченко. Это крупное информационное поражение Зеленского — но в то же время и удар по репутации антикоррупционных органов, то есть — проиграли все. И самое печальное, что внутренние разборки отразятся на внешней повестке дня Украины…
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Дело Кравченко. Краткие итоги.
- На данный момент уже не имеет никакого значения, был ли выезд Кравченко согласован с Зеленским. В массовом сознании это практически свершившийся факт. Эту информационную битву Зеленский явно проиграл.
- Стратегия защиты Кравченко строится и будет строиться не столько на защите самого себя, сколько на обвинении руководителей НАБУ и САП. Пока у нас есть только озвученный "кейс Кривоноса", который вряд ли будет иметь юридическое продолжение. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Но мы живем в эпоху информации, когда люди имеют возможность запоминать все. Особенно, если это все эмоционально окрашено.
- Пока мы не понимаем, как дальше будет действовать Кравченко (вернется ли он, устроит ли он громкую пресс-конференцию и серию интервью в Европе и т. д.). От этого будет зависеть, как долго руководители НАБУ и САП будут чувствовать себя некомфортно в ближайшее время. В массовом сознании отношение к самому экс-генпрокурору от этого точно не улучшится. Но может ухудшить отношение к антикоррупционным органам. Проще говоря, черно-белая картинка в системе координат "свой-чужой — добро-зло" приобретет новые оттенки.
- Информационная команда Зеленского много лет жила в системе повышения ставок, когда один скандал сменялся другим. И до первого картонного выступления это удавалось делать без потери возможностей по управлению системой. Первое картонное выступление сломало эту систему. Повышать ставки без потери возможностей по управлению системой при нынешней модели управления у Зеленского больше нет возможности.
- У президента есть две опоры (обе ненадежные). Парламент, который в течение следующих недель окончательно превратится в очень сегментированный клуб по интересам с ситуативными голосованиями без какой-либо перспективы консолидации, и потенциально возможные переговоры (последние два-три года Зеленский может задавать внутреннюю повестку дня исключительно через внешнюю политику). И, на мой взгляд, здесь все гораздо сложнее, чем в случае с Кравченко. И главная проблема в том, что внутренняя повестка дня может окончательно стать доминирующей при принятии внешних решений. И это касается всех игроков.
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