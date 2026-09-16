UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения Отставка генпрокурора Кравченко и конфликт с НАБУ

Проиграли все: что получила Украина в результате противостояния НАБУ и генпрокурора Кравченко

Политический аналитик Вадим Денисенко подводит промежуточные итоги дела генерального прокурора Руслана Кравченко. Это крупное информационное поражение Зеленского — но в то же время и удар по репутации антикоррупционных органов, то есть — проиграли все. И самое печальное, что внутренние разборки отразятся на внешней повестке дня Украины…

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист, руководитель аналитического центра "Деловая столица"
0
Генеральный прокурор Кравченко против НАБУ
Скандал вокруг генерального прокурора: и что в итоге? | Фото: коллаж Фокус

Дело Кравченко. Краткие итоги.

  1. На данный момент уже не имеет никакого значения, был ли выезд Кравченко согласован с Зеленским. В массовом сознании это практически свершившийся факт. Эту информационную битву Зеленский явно проиграл.
  2. Стратегия защиты Кравченко строится и будет строиться не столько на защите самого себя, сколько на обвинении руководителей НАБУ и САП. Пока у нас есть только озвученный "кейс Кривоноса", который вряд ли будет иметь юридическое продолжение. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Но мы живем в эпоху информации, когда люди имеют возможность запоминать все. Особенно, если это все эмоционально окрашено.
  3. Пока мы не понимаем, как дальше будет действовать Кравченко (вернется ли он, устроит ли он громкую пресс-конференцию и серию интервью в Европе и т. д.). От этого будет зависеть, как долго руководители НАБУ и САП будут чувствовать себя некомфортно в ближайшее время. В массовом сознании отношение к самому экс-генпрокурору от этого точно не улучшится. Но может ухудшить отношение к антикоррупционным органам. Проще говоря, черно-белая картинка в системе координат "свой-чужой — добро-зло" приобретет новые оттенки.
  4. Информационная команда Зеленского много лет жила в системе повышения ставок, когда один скандал сменялся другим. И до первого картонного выступления это удавалось делать без потери возможностей по управлению системой. Первое картонное выступление сломало эту систему. Повышать ставки без потери возможностей по управлению системой при нынешней модели управления у Зеленского больше нет возможности.
  5. У президента есть две опоры (обе ненадежные). Парламент, который в течение следующих недель окончательно превратится в очень сегментированный клуб по интересам с ситуативными голосованиями без какой-либо перспективы консолидации, и потенциально возможные переговоры (последние два-три года Зеленский может задавать внутреннюю повестку дня исключительно через внешнюю политику). И, на мой взгляд, здесь все гораздо сложнее, чем в случае с Кравченко. И главная проблема в том, что внутренняя повестка дня может окончательно стать доминирующей при принятии внешних решений. И это касается всех игроков.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно
Из Вены выдачи нет: почему неправильно сравнивать генпрокурора Кравченко с Юлией Мендель
Из Вены выдачи нет: почему неправильно сравнивать генпрокурора Кравченко с Юлией Мендель