Проиграли все: что получила Украина в результате противостояния НАБУ и генпрокурора Кравченко

Политический аналитик Вадим Денисенко подводит промежуточные итоги дела генерального прокурора Руслана Кравченко. Это крупное информационное поражение Зеленского — но в то же время и удар по репутации антикоррупционных органов, то есть — проиграли все. И самое печальное, что внутренние разборки отразятся на внешней повестке дня Украины…