Украинской экономике остался год: что будет, если не удастся добиться новых условий от ЕС и МВФ

Украине нужны новые переговоры с ЕС и МВФ. Без этого экономика рухнет.

Экономика Украины стремительно рушится. В то же время правительство продолжает вести себя так, будто нет ни закрытых портов, ни катастрофы с экспортом. И при этом мы закрываем глаза на объективную реальность.

Начну не с Украины. Недавно правительство Канады в ответ на введение американских пошлин приняло ряд решений, снижающих нагрузку на компании, пострадавшие от давления Дональда Трампа. И в первую очередь это касается железнодорожных и портовых тарифов. К сожалению, Украина пока находится на этапе проведения совещаний. Уже месяц идут совещания. Без каких-либо весомых решений. Кто бы там что ни говорил, альтернативы морским портам у нас нет. Без них наш экспорт — как зерна, металлургии, так и всей остальной нашей продукции — не просто затруднен: он падает на 30–50 % в зависимости от продукции. И всё это происходит на фоне чрезмерно высоких тарифов "Укрзализныци". Вообще, тарифную нагрузку необходимо снижать. Я много раз писал и говорил: у нас есть два пути: либо сохранить рабочие места в ущерб бюджету, либо же по максимуму выжать из бизнеса все сейчас ради того, чтобы сегодня получить небольшой плюс в бюджет. Насколько я понимаю нынешнюю ситуацию, у нас колоссальные проблемы с бизнесом, который уничтожается ударами дронов и ракет с одной стороны, а с другой — у нас есть правительство, которое боится принимать решения, противоречащие предыдущим договоренностям с МВФ и ЕС. Или, точнее, правительство готово видеть проблемы в ритейле, но вообще не видит проблем в производстве. При этом правительству следовало бы уже сейчас думать о программах поддержки производителей, включающих льготное кредитование и программы восстановления производств. Нам нужно уже сейчас менять переговорную позицию, ведь закрытие портов и изменение военной стратегии РФ резко меняют ту реальность, в которой мы сейчас живем. К сожалению, у нас нет возможности не менять ситуацию в переговорах с ЕС и МВФ, которые являются нашими главными кредиторами. И наш выбор очень прост: либо мы проведем сложные переговоры и добьемся возможности поддержать собственный бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года.

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