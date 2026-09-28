Путин выполз из своего угла: почему диктатор расхраблился и на что он рассчитывает

Изменение риторики Путина. Возможно ли принудить Украину к миру?

В последние дни Путин изменился. Мы уже не видим того испуганного Путина, каким он был 9 мая. Перед нами — жесткий и самонадеянный диктатор, который вновь почувствовал свою силу.

1. Путин по своей натуре трус. И когда он чувствует силу, он никогда не вступает в бой. Он прячется в уголок и молча ждет. Таким он был большую часть 2026 года. Но в течение последнего месяца он начал активно выползать из своего угла.

2. В последнее время произошло несколько кардинальных изменений:

стало ясно, что нам не хватит ракет для "пэтриотов", и мы не получим их в достаточном количестве. На фоне отсутствия (пока) возможности сбивать реактивные "шахеды" это кардинально меняет ход войны в тылу. И все это умножено на бюджетный кризис, остановку целого ряда отраслей и критическую ситуацию с экспортом. О коррупционных скандалах и весьма реальной перспективе ограничения европейского финансирования после выборов во Франции и возможных выборов в Германии я вообще умалчиваю. Итак, какой вывод из этого делает Путин? Я уверен, что главный вывод заключается в том, что в ближайшие месяцы в Украине начнется распад тыла в том смысле, что скоро будет совершено нечто вроде государственного переворота, и Украина развалится не на фронте, а в тылу;

встреча Трампа и Си показала, что никакого внешнего давления на Россию в ближайшее время не будет. Это ключевая внешняя победа российской дипломатии. Путин давно мыслит короткими временными лагами. Его временной горизонт планирования — это время зимнего или летнего наступления. То есть 3–6 месяцев. И сейчас в перспективе на 3 месяца он не видит никаких внешних проблем;

война на Ближнем Востоке и частичный паралич нефтяного комплекса Саудовской Аравии делают российскую нефть почти незаменимой, пока ситуация с Ираном не будет решена. А она, похоже, в ближайшие месяцы решена не будет;

что касается внутренней ситуации в России, где существуют очень серьезные проблемы с экономикой, то здесь Путин сразу после выборов заявил, что Россия восстановила все, что Украина уничтожила. Это абсолютная чепуха, но этот нарратив я сейчас интерпретирую так: не рассказывайте мне о проблемах в экономике. Меня это не волнует, а значит, этого нет. Более того, ряд налоговых нововведений, которые будут приняты в ближайшее время, в сочетании с угрозой национализации, говорит нам о продолжении ещё большего закручивания гаек в системе. И пока ФСБ выполняет все поручения, система будет держаться.

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3. Что касается атак на ЕС, то дроны и поджоги станут новой нормой. РФ будет каждый раз проверять, как далеко можно зайти. И главная проблема здесь даже не ЕС, а Китай и США. Путин хочет быть наравне с ними, и он считает, что благодаря атакам на ЕС у него есть возможность заставить Китай и США уделять ему больше внимания. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что в ближайшее время (как минимум до 4 ноября, когда пройдут выборы в США) не будет прямой агрессии против одной из стран Балтии, хотя, в отличие от лета, риски резко возрастают.

4. Что касается Украины, то перед нами стоят три глобальные задачи:

устоять и не поссориться окончательно;

найти способ противодействия реактивным дронам и все же нарастить потенциал собственных ракетных ударов;

изменить подходы к дипломатии, поскольку переговоры "Украина — Россия — США" в нынешнем формате окончательно исчерпали себя. Без внешнего давления Путин не пойдет ни на какие договоренности. Играя в игру, будто переговоры при посредничестве США существуют, мы сами крадем у себя драгоценное время. Нам нужно создавать новую переговорную коалицию. И для этого, наверное, нужно что-то менять в группе, ответственной за внешнюю политику.

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