Встреча Путина и Зеленского в декабре: почему этот сценарий кажется почти мифическим

Состоится ли трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си?

После того, как лидеры Китая и США провели дружескую и малорезультативную встречу, российская дипломатия, по всей видимости, получила ключевую задачу — добиться проведения встречи в тройном формате на саммите "Большой двадцатки" в декабре. Для нас такая, пока что гипотетическая, встреча является крайне негативным сценарием

Трамп не смог преодолеть себя и не обратился к Си за помощью по вопросу, который для него является ключевым: по открытию Ормуза. Причина, вероятно, кроется в самоуверенности и нежелании показаться слабым. Что касается лидера Китая, то он четко демонстрирует: я готов ждать, и вы все равно придете ко мне. Проще говоря, Трамп верит, что до выборов успеет заключить какое-то соглашение с Ираном. Китай считает, что для него пока приемлемы оба варианта: и заключение соглашения, и его отсутствие. Предстоящие выборы в США, судя по всему, приведут к росту хаотизации в американской внутренней политике. В целом это устраивает Пекин, который считает, что ему пока можно не переживать из-за санкционного закона Грема–Блюменталя. США слишком сильно зависят от китайских редкоземельных металлов, а хаотизация внутренних процессов в США будет ослаблять главного врага Пекина. Украина на переговорах упоминалась вскользь, чего и следовало ожидать. В целом украинская внешняя политика сейчас вызывает очень много вопросов без ответов. Вот просто для понимания: как можно в один день просить Трампа, чтобы тот поговорил с лидером Китая о давлении на РФ, и сразу же в интервью WSJ сказать о китайских дронах, которые испытываются в Украине? Создается ощущение, что правая рука не знает, что делает левая. Сейчас будут много говорить о трехсторонней встрече Трамп–Путин–Зеленский, которая якобы может состояться на саммите G-20. Вероятность такой встречи сейчас выглядит маловероятной. Она возможна только в случае подписания какого-то крупного договора. А с точки зрения сегодняшнего дня такой вариант развития событий выглядит почти мифическим. Для нас сейчас очень важно не допустить другую встречу: Трамп–Путин–Си. Российская дипломатия в ближайшие два месяца будет делать все, чтобы организовать такую встречу. И там это рассматривают пока, конечно, не как "Ялту-2", но точно как аналог Тегеранской встречи 1943 года. И в связи с этим Путин будет готов к определенным уступкам в интересах американского и китайского бизнеса.

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