Встреча Трампа и Си Цзиньпина: WP стало известно о разговоре, касающемся Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе личной встречи в Белом доме затронули тему России и Украины.

Согласно официальному отчету правительства Китая о встрече в Белом доме, лидеры двух стран обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам, таким как Ближний Восток, Украина и Корейский полуостров. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Подробности их разговора остаются неизвестными.

Кроме того, Си и Трамп поддержали идею проведения региональных встреч в ближайшие недели. Сообщается, что в ноябре Китай примет у себя ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), тогда как США в этом году проведут саммит "Группы двадцати" (G20) во Флориде. Однако пока неизвестно, примут ли политики участие в этих мероприятиях.

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Си также заявил, что оба лидера решили построить "конструктивные, стратегические и стабильные китайско-американские отношения", которые принесут пользу "народам всего мира".

Стоит отметить, что в начале сентября Си Цзиньпин заявил, что Китай готов усилить взаимодействие и координацию с другими странами по вопросу Украины. Он также упомянул, что Пекин пойдет на это, чтобы способствовать политическому урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Сообщалось также, что в Нью-Йорке Зеленский предложил Трампу привлечь Китай к переговорам по Украине. Украинский лидер считает, что других способов оказать давление на Россию нет.