Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна: у WP дізналися про розмову щодо України та РФ

Президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час особистої зустрічі у Білому домі заговорили про питання Росії та України.

Згідно з офіційним звітом уряду Китаю про зустріч у Білому домі, лідери двох країн обмінялися думками щодо глобальних та регіональних питань, таких як Близький Схід, Україна та Корейський півострів. Про це повідомило видання The Washington Post.

Подробиці їхньої розмови залишаються невідомими.

Окрім того, Сі та Трамп підтримали проведення регіональних зустрічей найближчими тижнями. Повідомляється, що у листопаді Китай прийматиме щорічний саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), тоді як США цього року проведуть саміт "Групи двадцяти" (G20) у Флориді. Однак поки невідомо, що політики візьмуть участь у цих заходах.

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Сі також заявив, що два лідери вирішили побудувати "конструктивні стратегічні та стабільні китайсько-американські відносини", корисні "народам у всьому світі".

Варто зазначити, що на початку вересня Сі Цзіньпін заявляв, що Китай готовий посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо України. Він також заговорив про те, що Пекін піде на це, аби сприяти політичному врегулюванню війни Росії та України.

Повідомлялося також, що у Нью-Йорку Зеленський запропонував Трампу залучити Китай до переговорів щодо України. Український лідер вважає, що інших методів тиску на Росію немає.