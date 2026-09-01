Сі Цзіньпін заговорив про Україну: Китай втрутиться у врегулювання війни

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо України, щоб сприяти політичному врегулюванню війни.

Про це повідомили в китайському державному інформагентстві "Сіньхуа", опублікувавши повний текст виступу Сі Цзіньпіна на засіданні Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва 1 вересня в Бішкеку.

У своїй промові китайський лідер зазначив, що світ стикається з посиленням протистояння та воєнними конфліктами. За його словами, ШОС має відігравати активнішу роль у вирішенні міжнародних і регіональних проблем через діалог та співпрацю.

Окремо Сі Цзіньпін згадав Україну, Близький Схід та Афганістан. Він заявив, що Китай готовий разом з іншими країнами посилювати комунікацію та координацію щодо цих криз, а також “сприяти політичному вирішенню”.

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Китайський лідер також закликав дотримуватися принципу діалогу та консультацій під час врегулювання суперечностей. Він наголосив на необхідності багатосторонньої співпраці для подолання спільних викликів.

Сі Цзіньпін виступив із промовою під час 26-го засідання Ради глав держав ШОС у Бішкеку. Цього року організація відзначає 25 років від свого заснування.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) — міжнародне об’єднання, створене для співпраці у сферах безпеки, економіки, торгівлі та політики. До її складу входять Китай, Росія, Індія, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран та Білорусь.

Нагадаємо, аналітики вважають, що Росія для Китаю передусім залишається постачальником сировини. Москва продає Пекіну нафту, газ та інші природні ресурси, причому часто за нижчими цінами. Водночас Кремлю не вдалося переконати Китай погодитися на будівництво газопроводу “Сила Сибіру — 2”, що, за оцінками експертів, показує справжній характер відносин між двома країнами.

Російська делегація порушувала це питання на переговорах у травні 2026 року, однак домовитися не вдалося, попри наполягання Володимира Путіна на укладенні угоди. Російській стороні також дали зрозуміти, що повертатися до обговорення проєкту не слід, доки Москва не прийме умови Пекіна.

У підсумку наступного дня Росія та Китай підписали 42 угоди й декларацію, але домовленості щодо “Сили Сибіру — 2” серед них не було.