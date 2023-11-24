Подножка Путину: в Китае не хотят давать деньги на газопровод "Сила Сибири-2"

Интерес Китая в увеличении поставок российского газа остается даже при том, что экономика страны почти в десять раз превышает экономические возможности России.

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В отношениях Москвы и Пекина наметились проблемы, связанные со строительством общей ветки газопровода "Сила Сибири-2". Так, Китай не хочет вкладывать в проект свои средства и ожидает, что большую часть финансирования возьмет на себя Россия, которая сейчас испытывает экономические проблемы из-за международных санкций. Об этом пишет газета South China Morning Post.

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Как пишут журналисты, Китай все еще заинтересован в увеличении поставок российского газа, при этом в Пекине знают, что экономика станы почти в десять раз больше экономических возможностей России. Поэтому в Пекине понимают свою переговорную силу.

"Это особое давление на президентском уровне. Речь идет о более дешевой оплате. Они могут требовать значительных скидок", — сказал журналистам российский информатор.

При этом, как сказано в публикации, проект "Сила Сибири-2" является очень важным для хозяина Кремля. Все потому, что в Москве уверены, что запуск газопровода в работу позволит РФ избавиться от экономического кризиса, который усугубился из-за западных санкций.

"Строительство одного из ключевых российских газовых проектов, призванного обеспечить финансовый "спасательный круг" для РФ за рубежом, скорее всего, будет медленнее, чем ожидалось, поскольку Китай пытается использовать свою "позицию на переговорах", — пишет газета.

Газета пишет, что российский диктатор Владимир Путин находится под "огромным давлением" по поводу строительства трубопровода. Ведь если все планы будут сорваны, тогда РФ потеряет огромные деньги.

"Что касается строительства, то в Пекине хотят быть уверенными в том, что у них нет рисков и им не придется тратить деньги. Россия — это сторона, которая оплачивает все счета", — рассказал источник газете.

Газопровод "Сила Сибири"

"Сила Сибири" — российский магистральный газопровод по которому "голубое топливо" РФ поставляется из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект совместно строили Газпром и китайская компания CNPC. Газопровод был открыт почти четыре года назад — 2 декабря 2019 года. Стоимость проекта изначально оценивали в 800 миллиардов рублей, но позже стоимость пересмотрели до 1,1 триллиона.

Трассу будущего газопровода планируют проложить от Бованенковской группы через Обскую губу Фото: Газпром

В сентябре 2022 года Владимир Путин говорил, что Россия и Китай договорились построить новую магистраль "Сила Сибири-2". По его словам, это позволит РФ продавать в Китай до 50 млрд кубометров газа в год. Трассу будущего газопровода планируют проложить от Бованенковской группы через Обскую губу в Новый Уренгой, а также через Красноярский край и Иркутскую область в Монголию.

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Напомним, Россия и Венгрия договорились о строительстве атомной электростанции (АЭС) "Пакш II". На этом проекте РФ заработает как минимум 12 миллиардов евро.