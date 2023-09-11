Несмотря на убытки: "Газпром" увеличит скидку на газ для Китая до 50%

По словам журналистов, в следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства РФ. Газ из "Силы Сибири" будет стоить $271,6 за тысячу кубометров.

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Несмотря на нерентабельность газового сектора "Газпрома" и предстоящее увеличение стоимости на внутреннем рынке России, цены на российский природный газ, поставляемый в Китай, будут последовательно уменьшаться в ближайшие годы. О намерении Москвы продавать Китаю газ намного дешевле, чем Европе, свидетельствует документ российского правительства, с которым ознакомилось агентство Reuters.

По данным прогнозов правительства РФ, в следующем году скидка для Китая на газ из "Силы Сибири" увеличится до 46%, и цена составит $271,6 за тысячу кубометров.

В сравнении с этими цифрами, газ для Турции и Европы будет продаваться по цене в $481,7 за тысячу кубометров. И дополнительно к этому, "Газпром" планирует увеличить объем поставок газа в Китай.

Если по итогам 2023 года "Газпром" планирует поставить в Китай 22 млрд кубометров газа, то в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 млрд кубов.

Тем временем Россия активно поставляет европейским странам сжиженный природный газ. Так, по информации The Financial Times, за семь месяцев 2023 года импорт сжиженного газа из России в страны ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие страны, как Испания и Бельгия теснее всего сотрудничают с агрессором, занимая второе и третье места в списке крупнейших мировых импортеров сжиженного природного газа

В то же время 11 августа агентство Bloomberg писало, что российская экономика демонстрирует признаки восстановления от кризиса, вызванного международными санкциями. Так, экономика РФ демонстрировала рост четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад. Ожидается, что она может вернуться к довоенному уровню уже в 2024-м году.