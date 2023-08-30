Торговля процветает: Россия активно налаживает импорт сжиженного газа в ЕС, — FT

За семь месяцев 2023 года Россия отправила в страны Ес на 40% больше сжиженного газа по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Несмотря на жесткие международные санкции России все же удается поддерживать экономические отношения с рядом стран Евросоюза. Так, например, РФ активно поставляет в ЕС сжиженный природный газ, а самыми активными покупателями являются Бельгия и Испания, пишет The Financial Times.

Сообщается, что за семь месяцев 2023 года импорт сжиженного газа из России в страны ЕС вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие страны, как Испания и Бельгия теснее всего сотрудничают с агрессором, занимая второе и третье места в списке крупнейших мировых импортеров сжиженного природного газа.

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При этом Европейский Союз нарушает свое же обещание отказаться от использования российского угля до 2027 года. Так, в этом году европейские страны хотят импортировать самые высокие объемы сжиженного газа из РФ.

Отмечается, что прирост в импорте в страны ЕС значительно превышает средний мировой прирост в импорте российского сжиженного газа, который находится на уровне всего 6%. То есть импорт сжиженного газа в Европейский Союз увеличился примерно на 1,7% по сравнению с предыдущим рекордным уровнем.

Стоимость импортированного сжиженного газа в 2023 году, по данным неправительственной международной организации Global Witness, составляет 5,29 млрд евро, учитывая цены на спотовом рынке.

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Напомним, 9 августа СМИ сообщали, что российский рубль оказался в тройке худших валют среди развивающихся рынков. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину обвала рубля. По информации журналистов, в июне 2023-го года крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но доходы, при этом, сократились до 6,9 млрд долларов в июле.

Тем временем 11 августа агентство Bloomberg писало, что российская экономика восстанавливается от наложенных Западом санкций. Так, экономика РФ демонстрировала рост четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад. Ожидается, что она может вернуться к довоенному уровню уже в 2024-м году.